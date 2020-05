La cuarentena decretada a consecuencia del Estado de Alarma ha generado un sinfín de dudas a la población sobre lo que se puede hacer y lo que no. Entre esas cuestiones, hay quienes se preguntan qué ocurre con las mudanzas durante el confinamiento. Son muchos los que se han quedado en una situación de desamparo y vieron cómo la medida de seguridad decretada por el Gobierno de España puso en pausa su mudanza o los que ante esta situación están deseando dejar sus hogares y apostar por un cambio de casa.

Ante el plan de desescalada pensado para llegar a la «nueva normalidad», surgen muchas dudas de si se puede realizar o no esta actividad. A continuación, te explicamos todo lo que debes saber.

¿Puedo mudarme durante el Estado de Alarma?

Los expertos recomiendan no hacer mudanzas durante el Estado de Alarma y advierten de que en caso de que se produzcan estas dependerán de un determinado nivel de urgencia. Es decir, tendrán prioridad aquellas personas que tengan un contrato de alquiler vencido y sus caseros no les permitan estar más tiempo en sus hogares. Esto será tomado como primera necesidad y no se podrá impedir la mudanza.

Ante esto, la Policía Municipal explica que debería poder llegar a un acuerdo con los propietarios para que les concedan una prórroga en su alquiler. Sin embargo, si esto no es posible, los agentes serán los encargados de autorizar la mudanza debido a que se trata de un situación de «fuerza mayor«.

Asimismo, pese a que varios portales inmobiliarios están ofreciendo visitas a diferentes inmuebles, hay que recordar que esta práctica es ilegal y que está estrictamente prohibido. Además, recuerda que si tu contrato de alquilar finaliza durante el confinamiento, no pueden echarte del piso. El Gobierno ha ordenado una prórroga de hasta seis meses el contrato.

¿Puedo contratar servicios de mudanzas?

En el Real Decreto del Estado de Alarma estipulaba que todas aquellas excepciones relacionadas con las actividades laborales esenciales podían desempeñar sus funciones. Entre estas empresas se encuentran aquella que «realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías«. Es aquí en donde se encuentran las empresas de mudanzas. Por lo tanto, sí, seguirán prestando servicios.

Aunque eso sí, la Federación Española de Mudanzas (FEDEM) ha hecho una petición para que todas aquellas empresas que presten este servicio solo respondan a los casos de urgente necesidades y apelan a la responsabilidad de los trabajadores de extremar todas las medidas de seguridad.

¿Qué hacer si me para la Policía?

Debido a la restricción de la movilidad a consecuencia del Estado de Alarma, en el caso de que se produzca la mudanza, hay que llevar en todo momento todos los documentos que certifiquen la situación de necesidad o causa de fuerza mayor para que la Policía lo compruebe y no nos pueda multar.

Puedes hacer uso de estos documentos para justificar tu mudanza: el contrato de alquiler del nuevo domicilio, el contrato en el que se especifica la fecha de fin del mismo; copia de la escritura de compraventa de la nueva casa. En última estancia, se podrá presentar el contrato con la empresa de mudanzas. Si está debidamente justificado, no podrán multarte.

Es muy importante que lleves estos documentos contigo porque en caso de no poder justificar el desplazamiento las sanciones que se están imponiendo por saltarse el confinamiento oscila entre los 601 euros y los 10.400 euros.

A la espera de que todo llegue a la normalidad, puedes aprovechar estos días de encierro en casa para ir preparando las cajas de la mudanza y embalar todos los objetos. Y en caso de que esta se produzca, no olvides tomar todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias. No te olvides de la mascarilla y de los guantes.

¿Habrá cambios dependiendo de las fases?

Lo cierto es que el Gobierno no ha incidido en el caso concreto de las mudanzas. Sin embargo, a partir de la Fase 1, los desplazamientos serán más constantes y habrá un mayor uso del coche (permitiéndose a más de dos personas en el vehículo). Por lo que en el caso de que queramos trasladarnos de una casa a otra esta opción permitirá muchas más posibilidad. Cabe recordar que en la primera etapa de la desescalada estará permitido moverse dentro de la provincia pero no salir de ella.