«En ningún caso la alimentación, por sí misma, evita o cura la infección por coronavirus, o por cualquier otro virus». Así de sentenciosa es la Academia Española de Nutrición y Dietética, que ha recogido en un documento una serie de recomendaciones para ayudar a combatir el coronavirus. Y es que la dieta siempre ha jugado un papel fundamental para mantener las defensas altas, por lo que los alimentos que ingerimos serán importantes a la hora de enfrentarnos a esta enfermedad. Además de la higiene (casi obsesiva) y el distanciamiento social, la alimentación nos ayudará a evitar contagios.

La hidratación

En cualquier dieta, mantenernos bien hidratados es importante, pues ahora más que nunca. Se recomienda la ingesta de líquidos de al menos casi dos litros al día. Evita los refrescos o zumos comerciales por la gran cantidad de azúcares que contienen. Lo mejor es el agua, tés, tisanas… Lo preferible siempre es el agua como fuente de hidratación.

5 piezas de frutas y verduras

Se recomienda garantizar un consumo de al menos 3 raciones de frutas al día y 2 de hortalizas. Este es un objetivo que toda la población debería cumplir. ¿Cuáles son las mejores? Aquellos que sean ricos en quercetina, un flavonoide natural eficaz contra virus responsables de enfermedades respiratorias y que puedes encontrar en uvas, manzanas, brócoli y la cebolla roja. Aumenta el consumo de estos alimentos. Además las frutas y hortalizas están ricos en vitaminas.

Productos integrales y legumbres

Una dieta mediterránea está basada a base de gran consumo de cereales y legumbres. Opta por aquellos cereales integrales procedentes de grano entero (pan integral, pasta integral, arroz integral). Para las legumbres, apuesta por cocinarlas en guiso o estofado, combinándolo con verduras.

Productos lácteos bajos en grasas

Durante la cuarentena también es muy importante tomar productos lácteos (leche y yogur). Lo más recomendable es apostar por leches fermentadas como el yogur, el kéfir… mejor de manera natural, evitando en la medida de lo posible aquellos de sabores, aromatizados o con trocitos de frutas, ya que estos incluyen una gran cantidad importante de azúcar añadido.

Alimentos de origen animal

Es importante mantener un consumo moderado de los alimentos de origen animal. 3 o 4 veces a la semana apuesta por el consumo de carnes, pero máximo una vez a la semana la carne roja (ternera, cordero o cerdo), cocina pescado 2 o 3 veces a la semana, huevos también 3 o 4 veces a la semana, y quesos. Apuesta de forma preferente por las carnes de aves (pollo o pavo), conejo y magras de otros animales como el cerdo. Evita el consumo de embutidos y fiambres. En carnes y pescados se recomienda utilizar técnicas

culinarias bajas en grasa como son la plancha, salteado, asado o guisado

con muy poca grasa.

Frutos secos, semillas y aceite de oliva

Es muy importante el consumo de aceite de oliva, ya que es el aderezo que utilizamos tanto en crudo como cocinando en la dieta mediterránea. Apuesta por los frutos secos (almendras, nueces…) y semillas (girasol, calabaza…), pero siempre en la opción natural o tostados evitando los frutos secos fritos, endulzados y salados. Los frutos secos y las semillas son la mejor opción para tomar un kit kat en estos momentos tan complicados donde la ansiedad hace que siempre tengamos más hambre.

Comida precocinada y comida rápida: no, no y no

Evita los alimentos precocinados, aquellos como croquetas, lasaña, canelones…, y la comida rápida, como las pizzas, hamburguesas o perritos calientes. De manera general no está recomendado en una dieta saludable, sobre todo para los más pequeños de la casa. Y es que este tipo de alimentos contienen una elevada densidad energética por su elevado contenido en grasas y/o azúcares. Si de manera general no están recomendados, en períodos de aislamiento o cuarentena todavía hay que intentar evitarlos más debido a que pueden aumentar el riesgo de padecer sobrepeso u obesidad, además de otras patologías asociadas.

Recomendaciones a la hora de hacer la compra

A la hora de hacer la compra también es importante seguir unas recomendaciones. Lo ideal es hacerte un menú semanal y hacer la lista de la compra de acuerdo con los platos de tu menú (que debes realizar siguiendo las recomendaciones anteriores). Evita ir a hacer la compra con el estómago vacío y en con poco tiempo previo antes de las horas de la comida, ya que podrías comprar más de la cuenta y después arrepentirte. Además, no compres de manera compulsiva. El Gobierno siempre ha asegurado que está garantizado el suministro de alimentos básicos por lo que debes de comprar solo lo necesario y no arrasar con todo lo del supermercado, pues además demuestras egoísmo. Y es que si tú compras tanto, muchas personas no podrán hacer la compra con normalidad, por lo que ten cabeza y compra con normalidad. Durante tu estancia en el supermercado mantén la distancia social y acude con todas las prevenciones posibles (guantes, mascarilla…).