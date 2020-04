Hacer deporte está siendo uno de los planes a los que está recurriendo mucho de nosotros para pasar la cuarentena de la mejor manera. Tablas de ejercicios e incluso hacer las clases virtuales que expertos están dando a través de los directos de las redes sociales son actividades perfectas para entretenerse estos días. Sin embargo, muchos empezaron con tantas ganas que ya quieren buscar otras opciones para pasar el confinamiento de la mejor manera y entretenidos.

La crisis del coronavirus ha hecho que muchos aprovechemos estos días en casa para hacer aquellas cosas que teníamos olvidadas o incluso pendientes. Esos «to do» que nunca llegamos poner en práctica por pereza o por falta de tiempo. Pero esta nueva etapa que nos ha tocado vivir por culpa del coronavirus hay que verla también desde un punto de vista positivo.

Y es que no hay nada como ponerse a cumplir sueños, incluso cuando vivimos momentos difíciles. Desde SEMANA te proponemos una lista de cosas que podrías hacer ahora que tienes tiempo para estar en casa o para desconectar del teletrabajo y de la situación de estrés y de incertidumbre por el que pasamos. Y no, no solo hay que hacer deporte para sentirse bien y activos.

Cocinar, el plan al que más personas recurren estos días

Después de hacer deporte, la segunda cosa que más personas están haciendo estos días es ocupar la cocina. Ya sea para elaborar platos de estrella Michelín o para hacer pruebas mezclando alimentos de lo más extraños, muchos se han puesto el delantal durante varias veces estos días para poner en práctica algunas recetas.

Pero también hay momentos en los que apetece un poco de dulce. De hecho, muchos supermercados han tenido que ver como las baldas de harina se quedaban vacías. Y es que hay una obsesión durante esta cuarentena de hacer bizcochos y tartas. Y no es para menos, porque la cocina es un lugar perfecto para no pensar en la situación por la que pasamos durante unas horas.

Hacer un curso de inglés online

¿Quereías sacarte un certificado de inglés para acreditar que tienes nivel pero no tenías tiempo para ponerte a estudiar? Pues bien, los días en casa hacen que muchos que querían hacer este examen puedan ahora hacer el intento de estudiar para presentarse en unos meses. El estrés del trabajo, los desplazamientos y las obligaciones en casa no permitían estudiar, por lo que ahora el hecho de que tengamos que permanecer en casa puede animarnos a apuntarnos a un curso online para estudiar.

Coser o hacer bricolaje

No hay nada como hacer una actividad que nos guste para desconectar del estrés. Es lo que muchos hacen después de acudir a su puesto de trabajo o de teletrabajar durante la cuarentena. Coser puede ser uno de los planes mejores para eso. Y es que no hay nada como hacer ropita para tu nieto o nieta o simplemente empezar a hacer una bufanda para el próximo invierno.

Otra manera de desconectar es restaurar esos muebles que llevas meses diciendo que tienes que arreglar. No hay nada como aprovechar dos horitas del día para cumplir con este objetivo.

Leer un libro

Muchos no están encontrando la concentración para leer ese libro que habían empezado antes de la cuarentena. Es normal por todo lo que estamos viviendo. Sin embargo, a medida que han pasado las semanas, hay que empezar a hacerlo, para así normalizar la situación. Además, es la mejor manera para no estar pensando constantemente en lo que nos ha tocado vivir. Y retomar ese libro es un buen plan de tarde.

Ver películas o series (o incluso volver a verlas)

Puede parecer un plan muy obvio, pero es que no hay nada como pasar la sobremesa viendo Netflix, HBO o Amazon Prime Video. Estas plataformas proponen infinidad de películas y series (y en todos los idiomas), por lo que no hay excusas. Y si no tenemos ninguna de estas plataformas, siempre nos queda la televisión o Internet para encontrar algo que nos motive.

Aprender a tocar algún instrumento

En la lista de cosas que hacer muchos tienen aprender a tocar el piano o la guitarra. Pues bien, cuando pensabas que no sabíamos cuándo llegaría ese momento o simplemente retrasabas el hecho de cumplir con él, te decimos que es ahora. El confinamiento te está dando la oportunidad de hacerlo y de empezar por unas clases básicas. Y es que siempre puedes acudir a los tutoriales para empezar a tocar las primeras notas. ¡Tú puedes!

Jugar en familia a los típicos juegos de mesa

Pero no solo hay que buscar planes para hacer en solitario. Y es que no hay nada como encontrar un hueco para disfrutar de la familia. La mejor manera es recurriendo a los juegos de mesas clásicos como las cartas, el dominó, el ajedrez, el Monopoly o incluso el Twister, con el que las risas están aseguradas.

¿Por cuál de todos estos planes te decantas?