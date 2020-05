DKV lidera la revolución de la telemedicina en España, con una plataforma que permite chatear o tener videoconferencias con el médico, prescribir recetas a través del sistema REMPE (homologado por la OMC), o en breve, pedir pruebas analíticas.

Los clientes de DKV, que pueden acceder a través de la aplicación Quiero Cuidarme Más y desde la web , disponen además de una carpeta de salud dónde se almacena toda su información médica, la posibilidad de solicitar citas online o chatear con un coach de hábitos saludables o una comadrona digital.

Con la crisis del coronavirus y para reducir la saturación de hospitales y evitar contagios, DKV ha abierto gratuitamente a todos los ciudadanos su plataforma de telemedicina, con el apoyo de dos sociedades médicas (Semfyc y Semi), que han aportado más de 850 médicos voluntarios con respuestas profesionales.



En estas últimas 6 semanas se han realizado más de 16.000 consultas médicas de telemedicina. Se puede descargar en:

APPLE

GOOGLE PLAY – ANDROID

DKV promueve la prevención y los estilos de vida saludables, por lo que su app también ofrece consejos para cuidarse y la posibilidad de calcular el índice de vida saludable, un indicador entre 0 y 1000 que valora 9 dimensiones de la salud de las personas.

LA TELEMEDICINA HA VENIDO PARA QUEDARSE, Y DKV HA DESARROLLADO MÚLTIPLES INICIATIVAS ANTE LA COVID-19.

Tenemos el testimonio de una de las usuarias de esta iniciativa de Atención Virtual: Inmaculada Santos Bermejo de Madrid



1. ¿Cómo conociste la aplicación Quiero Cuidarme Más?

La conocí a través de una persona conocida y ese mismo día también recibí un correo de DKV con la información.

2. ¿Es fácil registrase?

Es una app muy intuitiva y el registro es muy sencillo. Fundamentalmente porque no es necesario completar un formulario muy extenso y rápidamente entras a la app.

3. ¿Por qué la utilizaste?

Nuestro hijo pequeño es diabético insulino-dependiente y a finales del mes de marzo tuvo una erupción extraña en un pie. Para los diabéticos el cuidado de los pies es muy importante. Yo no sabía muy bien qué podía ser y obviamente no era momento oportuno para ir al hospital. Como ya había descargado la app unos días antes, pensé que podía ser útil consultar con un médico a través de la app.

4. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que te pusieron en contacto con un profesional?

Casi inmediatamente. Al entrar tienes dos opciones: contactar para dudas sobre COVID-19 o dudas sobre otro tipo de patologías. Elegí otras patologías, expliqué el caso y creo que en 1 o 2 minutos una médico se identificó con su nombre. Me sorprendió mucho la rapidez porque ya era tarde, sobre las 21:00 aprox.

5. ¿Cómo gestionó tus dudas el profesional?

Me hizo varias preguntas relativas a si la erupción podría deberse a un golpe, algún tipo de calzado, etc. Le envié dos fotografías de la lesión y me indicó que inicialmente íbamos a ser prudentes. Me recomendó comprar una crema en la farmacia para lesiones cutáneas no graves. Me dijo que la usará dos días y que si no mejoraba volviera a ponerme en contacto con ellos y haríamos una videollamada. Realmente la médico estuvo muy acertada y con la crema que nos recomendó el problema quedó resuelto.

6. ¿Qué te ha parecido la plataforma?

Muy útil en un momento como este y también muy útil de cara al futuro. Realmente creo que hay muchas cosas que nos ocurren cotidianamente que, sin ser graves, nos incapacitan o incomodan la vida. Estoy convencida de que muchas se pueden resolver online sin necesidad de desplazarnos a un hospital. Es una idea muy humana por parte de DKV y también muy generosa por parte de los médicos voluntarios.

7. ¿La recomendarías?

De hecho, la recomendé antes de utilizarla a un grupo social al que pertenezco. Sé que algunas personas la han utilizado y también les ha ido muy bien. Es muy tranquilizador tener una herramienta como esta en tu móvil. Además, abierta a todos los ciudadanos, sean o no clientes de DKV.