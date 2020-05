Llevamos muchos días confinados. Aunque hay comunidades que están pasando de fase en nuestro país, lo cierto es que las medidas preventivas para evitar el contagio deben estar presente en cada una de ellas. Se recomienda el uso de mascarillas y de guantes, respetar la distancia de seguridad y lavarse asiduamente las manos. Estos tips te ayudarán a que la pandemia se frene, sin embargo, todavía hay preguntas sobre este asunto que se repiten continuamente. Aunque hay quien hace la compra online, hay quien sí acude a los establecimientos para adquirir alimentos y productos de primera necesidad. No obstante, no todo el mundo sabe a ciencia cierta si hay o no que desinfectar cada envase o de qué modo hay que limpiar los alimentos para que sean 100 por 100 seguros.

De momento, no hay pruebas de que los alimentos sean una fuente o vía de transmisión de coronavirus. De todos modos, desde la OCU han dado una serie de consejos que han seguido muchísimos ciudadanos. Además, desde este organismo aseguran que «los alimentos no son una vía de infección, pero si no se han manipulado respetando las normas, sí podrían ser un vehículo de trasmisión de partículas procedentes de personas infectadas«. Señalan que, por el momento, no hay evidencias de contagio a través de alimento o envases, pero añaden: «Ahora bien, podría ser que los alimentos, tanto frescos como envasados, fueran vehículo del virus por las gotas que se depositan sobre su superficie. El virus puede aguantar sobre papel o cartón 24 horas, mientras que sobre plástico o metal vive varios días a unos 20 ºC (a menor temperatura la supervivencia puede ser más alta)».

La comida

Para ello deberás limpiarte muy bien las manos y desinfectar los productos o bien con agua jabonosa o con solución hidroalcohólica en por ejemplo, los botes de cristal. En cambio, para los alimentos que vienen en cartón, lo más recomendable y la opción más sencillas es retirar el precinto, sacar el producto y tirar la caja de cartón directamente a la basura. Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosán), las frutas y verduras siempre han de lavarse. Los alimentos, por otro lado, hay que limpiarla también a fondo y evitar consumirla con piel.

Pedidos online

Pero, ¿qué sucede cuando el pedido es online y nuestro contacto ha sido mínimo? Según han revelado los expertos, el paquete es muy seguro. La probabilidad de contaminarse es baja, un detalle que ha confirmado la Organización Mundial de la Salud. «La probabilidad de que una persona infectada contamine artículos comerciales es baja, y el riesgo de contraer el virus causante de la COVID-19 por contacto con un paquete que haya sido manipulado, transportado y expuesto a diferentes condiciones y temperaturas también es bajo». Teniendo en cuenta este dato, hay quien prefiere mantener las precauciones y proceder a la desinfección y es que la venta online ha aumentado un 74 %, lo que evidencia la cantidad de personas que se han adaptado a las nuevas circunstancias.

Depende si viene en caja de cartón o en otro tipo de envase tendrás un proceder u otro. Si es de cartón conviene dejarlo en el suelo mientras manipulas todo con unos guantes y después deberás dejar todos los productos en otra bolsa de plástico o de tela. Deshecha la caja de cartón, limpia los productos con líquido desinfectante durante una hora o si es ropa procede a lavarla a 60 grados. Si por el contrario viene en un envase de plástico usa directamente el líquido desinfectante y rocíalo dejándolo reposar al menos una hora.

Además de estas medidas, los repartidores están tratando de tener el contacto mínimo con cada cliente. Cumplen las recomendaciones dada la crisis sanitaria tanto antes como después de llegar a su punto de recogida y, de hecho, se intenta que el pago sea online o directamente con la tarjeta, para así evitar el contacto con el dinero.

¿Cuánto vive el virus en cada superficie?

Según un estudio de New England Journal of Medicine, el virus puede permanecer en el aire tres horas o en el papel, veinticuatro horas en cartón y hasta 2 o 4 días en superficies como la madera, el vidrio, el plástico o el acero. Tal como especifica el Ministerio de Sanidad en uno de sus documentos, en condiciones de 22 grados centígrados y 60% de humedad, el nuevo coronavirus sólo permanece activo tres horas en superficies de papel, ya sean folios o cartas, pero se podría mantener activo más tiempo si la temperatura sube. Datos a tener en cuenta en estas extremas circunstancias.