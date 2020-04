Desde este domingo, los niños menores de 14 años puedes disfrutar de un paseo al aire libre. Una medida importante que supone un paso hacia adelante en el ansiado regreso a la normalidad después de más de 40 días de confinamiento como consecuencia del Estado de Alarma provocado por la epidemia del coronavirus. Los menores han vivido una etapa totalmente insólita que se ve aliviada con estas salidas que ayudarán a su bienestar tanto físico como emocional. Desde el Gobierno se indica que es fundamental que los paseos se realicen cumpliendo una serie de medidas de prevención. Te contamos cuáles son.

Las salidas deben realizarse con un adulto, que conviva en el mismo domicilio o un empleado de hogar a cargo del menor. Cuando la persona encargada del menor sea un adulto diferente a sus progenitores o tutores, deberá contar con una autorización por parte de estos. Se permite una salida diaria junto a un máximo de tres niños que no exceda de una hora de duración entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche y la distancia máxima de 1 kilómetro del domicilio. Los niños que vivan en zonas rurales podrán disfrutar del campo, bosque o monte.

Recomendaciones importantes

Siempre que se pueda se recomienda pasear durante la horas de sol.

Si es posible, sería mejor evitar las salidas en las horas puntas de entrada y salida del trabajo.

Mantener una distancia social de dos metros.

El lavado de manos antes y después del paseo es fundamental.

Se debe enseñar a la población infantil que no hay que tocarse los ojos, nariz y boca.

No es obligatorio, pero se recomienda el uso de mascarilla higiénica en niños a partir de 3 años.

No tocar en exceso las superficies en los espacios comunes de la vivienda.

Evitar zonas concurridas.

Actividades permitidas

Se permite jugar, correr, saltar y hacer ejercicio, siempre que se respete la medida de distanciamiento social.

Se puede montar en patinete, bicicleta y llevar juguetes tales como pelotas.

Actividades no permitidas

No se puede quedar con otros niños y niñas.

Las actividades grupales.

Ocasionalmente se puede hablar con terceros, pero la comunicación deberá ser breve.

Medidas educativas

Los expertos señalan que es fundamental preparar lo que se va a hacer en las salidas con el objetivo de crear ilusión en el niño.

No generar falsas expectativas.

Hablar con el menor y explicarles sus dudas y temores.

Utilizar el juego para enseñarle las medidas preventivas.

Intentar cumplir siempre con las normas con el fin de que se conviertan en una costumbre a seguir.

Posibles dudas

Está permitido salir con un abuelo con el que se conviva habitualmente, pero no es lo recomendable.

No se puede acceder a zonas de juego, instalaciones deportivas ni espacios recreativos.

Los padres podrán acudir al supermercado y al banco con los menores, pero se recomienda que las salidas tengan como objetivo que disfruten del aire libre.

No se puede visitar a otros familiares.

No está permitido el juego con otros niños que nos encontremos en el paseo, tampoco formar grupos de personas.

No se puede utilizar el coche para realizar esta salida diaria con menores.

Es recomendable el uso de mascarilla en menores, pero no obligatorio.

No es necesario utilizar guantes. Los expertos indican que una limpieza adecuada de manos es más eficaz que el uso de guantes. Además, señalan que para los pequeños es complicado hacer un uso correcto, por ello podría implicar más riesgo.

Zonas comunes vecinales

Estos espacios comunes situados en urbanizaciones y fincas sí se pueden utilizar y las normas son las mismas que rigen en los paseos en el exterior. Los menores no podrán mantener contacto con otros niños del vecindario, tampoco se podrá acceder a las zonas de juegos, y el tiempo no deberá exceder a la hora. Asimismo, los pequeños tendrán que estar acompañados por un adulto que conviva habitualmente con ellos y que supervise todos sus movimientos. Además, no está permitida una agrupación superior a tres personas.

Teléfonos de interés

Asistencia psicológica profesional en el caso de que sea necesario:

91 700 79 89 (para familiares de personas fallecidas o enfermas de coronavirus).

91 700 79 88 (para población general con dificultades).

En cuanto a los menores con discapacidad y alteraciones en su conducta, como autismo o conductas disruptivas, podrán pasear por la calle según las recomendaciones médicas respetando las medidas para evitar el contagio del virus.

Respecto a las Comunidades Autónomas, podrán «adoptar las medidas necesarias para adecuar la aplicación de lo dispuesto en las mismas, en relación con los niños y niñas que residan en centros de protección de menores, centros habitacionales sociales de apoyo para personas con discapacidad u otros servicios residenciales análogos».