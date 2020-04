Presta especial atención a las alfombrillas del coche

Uno de los problemas a la hora de limpiar el interior del coche es que los materiales son menos resistentes a otras superficies, como puede ser un suelo o la encimera de la cocina. Por ello tienes que utilizar los productos adecuados y hacerlo de la manera correcta para no dañar el interior de tu coche. Utiliza aquellos productos de limpieza que más se aconsejan utilizar en casa, que se trata de soluciones que contengan, al menos, un 70 % de alcohol. Si no tienes este tipo de productos también puedes optar por limpiar con agua y jabón (sobre todo para los materiales de los asientos). A la hora de hacerlno uses demasiada cantidad ya que pueden quedarse cercos u olores. A pesar que materiales como el cuero o el símil aguantan la limpieza con productos de alcohol, si lo haces con frecuencia se pueden producir daños o decoloraciones, por lo que es mejor utilizar agua y jabón. Ojo.n el interior de tu vehículo porque podría llegar a dañar los materiales de tu coche.en las pantallas de tu coche, ya que puede dañar el material antirreflectante o antihuellas de estas.

Otra de las zonas a las que tienes que prestar mucha atención es a las alfombrillas, ya que es una de las partes del coche que más suciedad acumulan debido al contacto directo que tienen con los zapatos. Por este motivo es muy importante limpiarlas con regularidad y a conciencia para eliminar así cualquier bacteria que se pudiera quedar en este producto. En el caso de aquellas fabricadas en tela, lo primero que tienes que hacer es pasarles un cepillo y después aspirarlas. En el caso de que sean de goma, lo ideal es que te ayudes de un buen chorro de agua caliente a presión y debes dejarla secar al sol. Por último, debemos utilizar productos virucidas aprobados por el Ministerio de Sanidad para desinfectarlas. Lo mejor ayúdate de paños o papel desechable que una vez utilizados debemos tirar a la basura en el cubo de restos, no en el de reciclado ya que pueden contener virus.

A la hora de salir en las gasolineras y estaciones de servicio debes extremar las precauciones, ya que los surtidores son lugares con numerosas bacterias y virus. Es fundamental utilizar guantes desechables y tirarlos con precaución antes de volver al coche, y pagar con tarjeta para evitar más contactos.