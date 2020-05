Las medidas de higiene básicas es algo que tenemos que sabernos como nuestro nombre con apellidos. Lavarnos las manos con agua y jabón y evitar tocarnos la cara, la nariz y la boca es algo imprescindible para evitar contagios del coronavirus. Pero, ¿qué pasa en los supermercados? ¿Qué pasa con los productos cuándo nos los traemos a casa? Actualmente, no hay pruebas de que el coronavirus se transmita a través de los alimentos, pero ¿qué medidas debemos tomar para desinfectar nuestras compras tras ir al supermercado?

Los alimentos no son una vía de transmisión pero pueden contener partículas

Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), tal y como decíamos anteriormente no existen pruebas de que los alimentos sean una fuente o vía de transmisión del coronavirus. Respecto a los envases, diversos estudios han demostrado que la Covid-19 persiste desde unas pocas horas hasta días en las superficies, en función del material. Por ello, como medida de prevención, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad piden a los ciudadanos extremar las precauciones durante estos días.

Además, desde la OCU aseguran que «los alimentos no son una vía de infección, pero si no se han manipulado respetando las normas, sí podrían ser un vehículo de trasmisión de partículas procedentes de personas infectadas«. Señalan que, por el momento, no hay evidencias de contagio a través de alimento o envases. Pero añaden: «Ahora bien, podría ser que los alimentos, tanto frescos como envasados, fueran vehículo del virus por las gotas que se depositan sobre su superficie. El virus puede aguantar sobre papel o cartón 24 horas, mientras que sobre plástico o metal vive varios días a unos 20 ºC (a menor temperatura la supervivencia puede ser más alta)».

Lávate las manos después de hacer la compra

Además, aunque aseguran que los alimentos no son una vía de infección, sí que podrían transmitir las partículas procedentes de personas contagiadas en caso de no haber sido manipulados de forma correcta y tomando una serie de medidas de seguridad. Por ello, cuando la compra llegue a casa se pueden seguir unos pasos para desinfectar todos aquellos envases que traemos de los supermercados antes de guardarlos en nuestra despensa o consumirlos. Lo primero que debemos es hacer es colocar las cosas que hayas comprado sobre una superficie con los guantes puestos, después quitátelos y tira los guantes. Después, lávate bien las manos (aunque este es un proceso que debemos hacer siempre cuando lleguemos a casa, ya sea del trabajo, de tirar la basura o del trabajo).

Así debes de desinfectar los productos al llegar de la compra

Según la OCU, la mejor forma de desinfectar los productos y limpiarlos es pasar un paño humedecido con agua jabonosa o con solución hidroalcohólica en algunos envases no porosos, como por ejemplo, los botes de cristal. Para aquellos envases que sí son porosos, como los envases de cartones, y no se pueden humedecer, lo más recomendable y la opción más sencillas es retirar el precinto, sacar el producto y tirar la caja de cartón directamente a la basura. Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosán), las frutas y verduras siempre han de lavarse. No solo ahora, sino también antes, y cuando pase esto también.