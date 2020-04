La pandemia del coronavirus está asolando a todos los países provocando que un tercio de la población mundial este confinada en sus hogares. En España, aunque las cifras parecen empezar a dar un respiro, los datos siguen siendo desoladores y los profesionales sanitarios y sociosanitarios continúan trabajando a destajo en su lucha diaria contra el virus.

Ante esta situación, la comunidad de HomeExchange en España, la plataforma nº1 en intercambio de casas a nivel global, ha querido ceder de forma gratuita casas para aquellos profesionales que lo necesiten. En total, se han puesto a su disposición ya más de medio centenar de hogares y el objetivo es que esta cifra vaya aumentando progresivamente en los próximos días.

Gracias a esta iniciativa, los profesionales que no viven en las proximidades de sus centros de trabajo no tendrán que realizar largos desplazamientos desde sus casas a sus puestos laborales, contribuyendo así a reducir su movilidad y facilitar su descanso. Además, estas viviendas también estarán disponibles para que el personal del sector sanitario no tenga que exponer a sus familiares ante un posible contagio en sus domicilios.

A través de la propia plataforma de HomeExchange, se ha habilitado el grupo especial COVID-19 donde se puede encontrar de forma sencilla las casas disponibles y ver cuales se ajustan más a sus necesidades. La compañía ha destacado que cesión de los hogares a los profesionales se hará bajo los mismos criterios de garantía y calidad que identifican a HomeExchange.

“El objetivo de esta iniciativa es intentar facilitar la vida de los cientos de profesionales de distintos sectores que se encuentran trabajando en primera línea contra la pandemia del Covid-19, aportándoles una solución que les permita sobrellevar mejor su día a día y que ayude a evitar posibles contagios a sus familias” señala Pilar Manrique, responsable de HomeExchange en España.

Además, añade que “en estos momentos en los que se nos pide responsabilidad y solidaridad, desde HomeExchange hemos querido dar un paso al frente reforzando nuestros valores de confianza, compromiso, respeto por las personas y el entorno, y lo que es más importante, de humanidad”.

Impulso de la iniciativa a través de GuestPoints

HomeExchange no es solo turismo responsable, puesto que favorece la explotación de recursos locales en cada destino, sino también es un ejemplo de economía colaborativa que utiliza su propio sistema de intercambio a través de puntos denominados GuestPoints.

Así, cada miembro de la comunidad tiene la libertad de programar, tanto un intercambio clásico de manera recíproca, como un intercambio no recíproco gracias a estos Guestpoints.

En este sentido, durante estas semanas de confinamiento, los profesionales sanitarios podrán beneficiarse de un sistema de alojamiento gratuito y los miembros de HomeExchange participantes en este proyecto estarán cubiertos con todas las garantías que ofrece la plataforma a su comunidad de forma habitual.

Esta iniciativa puesta en marcha en España también se está realizando a nivel global, de hecho, ya hay más de 200 miembros de HomeExchange que han cedido sus casas de forma totalmente gratuita a los profesionales sanitarios que lo necesiten.