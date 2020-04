Sin embargo, para aquellas personas que son usuarias regulares del gimnasio, la preocupación es no perder los músculos que tanto trabajo han costado; por ello, Clínica Rozalén, expertos en fisioterapia y rehabilitación, nos dan las pautas para mantener la masa muscular durante la cuarentena.

1. No contar con equipo en casa no sirve como pretexto, se puede realizar un entrenamiento eficaz haciendo uso de objetos cotidianos, o incluso trabajando con el propio peso corporal. Lo importante es NO dejar de entrenar.

2. Para prevenir la pérdida de masa muscular, hay que asegurar una ingesta adecuada de proteína, según el peso y la cantidad de deporte que se practique. Además de otros macronutrientes esenciales como hidratos de carbono y grasas saludables.

3. Si quieres trabajar con peso, pero no tienes material en casa, puedes crear “pesos caseros”, haciendo uso de bolsas con peso para cargar sobre los hombros, garrafas de agua, latas de comida…

4. Las repeticiones lentas y controladas, permiten un mayor flujo de oxígeno y nutrientes en los músculos.

5. Si tienes un equipo completo de pesas en casa, enhorabuena. Si no es así no te preocupes, puedes mantener tus músculos realizando más repeticiones con menos peso, hasta que puedas volver al gimnasio.

6. Es importante no olvidar el ejercicio cardiovascular adaptado a las circunstancias, para mantenernos en forma y quemar calorías. Jumping jacks, burpees, saltar la comba, etc. Es posible hacer cardio en casa.

7. Entrenar en exceso no trae mejores resultados. Sobreentrenar no permite que el cuerpo se recupere, por lo que no se gana masa muscular y facilita las lesiones musculares.

8. Es importante descansar, ya que al dormir nuestro cuerpo repara las estructuras del organismo. Un buen descanso nos permitirá tener energía para realizar ejercicio y ganar masa muscular.