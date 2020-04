7 También se ha dirigido a su madre

«Que esté tranquila, que ya nos abrazaremos todos. Me encantaría abrazarla pero no puedo», comenzó diciendo cuando se decretó el estado de alarma. De este modo, reveló que, a pesar de que se encuentra en Vigo, ella no viajaría hasta allí para estar con los suyos. «Vivo en Madrid y ella está en Vigo. No voy a ir allí para propagar el virus (…) No se puede salir de Madrid, esto no es una broma», comentó.