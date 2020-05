En los tiempos difíciles las personas suelen reinventarse y así lo demuestra el sinfín de trucos que aparecen en la Red cuando googleamos ‘trucos coronavirus‘. Más de 108 millones de entradas aparecen, sin embargo, no todos los planteamientos o trucos que se dan son efectivos. Por este motivo, desde SEMANA, hemos querido hacer una recopilación de los más útiles para que te sirvan en tu día a día. Uno de ellos aparece en la página Businnes Insider, donde nos revelan de qué manera pueden sujetarse tanto en niñas como en mujeres las mascarillas, evitando a toda costa que se caigan.

Ha sido Haylen Alden, una joven de 22 años que nació en Estados Unidos, quien gracias a su pasión por las manualidades ayuda tanto a sanitarios como al resto de población a aprender una forma muy sencilla de sujetarlas a nuestra cabeza. Lo descubrió después de que una enfermera revela que tenía heridas en la piel después de portar una mascarilla durante más de doce horas. El coste es mínimo y, aunque para ella tiene un coste de unos 3 dólares, lo cierto es que cualquiera puede fabricarlo. Tan solo debes coser un botón a cada lado en una cinta elástica de cabello: «A través de prueba y error, llegamos a la forma de colocar los botones para que sean cómodos en la cabeza de cada persona».

Desde el canal de Youtube ‘Aprendiendo desde casa’ nos enseñan otro modo de sujeción y muestran cómo fabricar un modelo de mascarilla «con alambre para regular en la nariz, y lo mejor que podemos usarlo muy práctico para todos los que tenemos el cabello largo o corto. La diadema nos ayuda en esta ocasión para que nuestros cabellos no nos moleste y evitemos tocarnos el rostro, asimismo detiene el sudor». Además, para su creación cuentan con una tela específica, la cual recibe el nombre de ‘sanderson’. «Esta tela ya la probamos en un vídeo anterior donde te muestro la resistencia que tiene tanto para la humedad como para otros microorganismos», dice la Youtuber. Otro consejo mucho más sencillo es simplemente incluir una hilera de clips unidos entre las gomas, lo que convierte a estas mascarillas en un complemento mucho más cómodo.

Desbloquear tu teléfono

Pero no todos estos trucos tienen que ver con el modo más fácil para llevar estas mascarillas, sino que también te traemos otros para desbloquear tu teléfono si la llevas. Toda una maniobra para quien no tiene el último Iphone. Según ha publicado esta semana la marca de la ‘manzanita’, con el sistema FACE ID te reconoce y se desbloquea el dispositivo, pero este hasta ahora necesitaba un tiempo de espera. Esos segundos ya no serán necesarios con la tercera beta de iOS 13.5, pues el usuario tan solo deberá deslizar la pantalla hacia arriba y tu teléfono mostrará directamente el teclado de la pantalla de desbloqueo por la contraseña tradicional.

Evitar que tus gafas se empañen

Otro tiene que ver con las gafas y es para que no se te empañen. Un médico argentino propone pasarle el jabón seco por las lentes de las gafas, usando una pastilla de jabón. Recomienda hacerlo tanto por la parte interna como por la externa de las gafas. Evidentemente, esto dejará algún resto de jabón en las lentes, pero continúa explicando que para ello debemos retirar estas partículas con una tela suave para sacar el excedente. Las mismas telas con las que se suelen limpiar habitualmente las gafas cuando comenzamos a percatarnos de que hay intrusos en nuestra visión, como motas de polvo o gotitas de sudor. Eso sí, añade que, una vez realizado este proceso de frotar el jabón seco sobre las lentes de las gafas y tras retirar las impurezas con un paño de tela suave, no se deben limpiar con otros productos.

Las más efectivas en transporte público

Pero, ¿cuáles son las más adecuadas si viajamos en transporte público? Esta es otra de las grandes cuestiones que más se preguntan los usuarios de redes sociales. Las higiénicas son las mejores para las personas sanas y que no tienen síntomas. Te cubren tanto la boca como la nariz y hay tanto reutilizables como de un solo uso, pero si tienes síntomas deberás recurrir a las quirúrgicas, las cuales tratarán de evitar que se extienda el virus. Estas se recomiendan para la persona contagiada y lo ideal es que su entorno también las lleve como medida de protección.

Hidratar la zona

Por otro lado y no menos importante, es cómo debemos cuidar nuestra piel para que no se dañe cuando llevamos mascarilla. Además de hidratar nuestras manos después de haberlas lavado durante más de 30 segundos, hay que echar crema al igual que en nuestro rostro. Ya sea con vaselina o con crema donde haya marcas de nuestro equipo de protección, siendo posible que quizás necesites productos específicos si, por ejemplo, han aparecido eccemas.