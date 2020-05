Con la llegada del Coronavirus a nuestras vidas, la información y desinformación ha campado a partes iguales, por todo nuestro país. La mezcla de datos veraces con apreciaciones o bulos que han circulado por la red como la pólvora, han generado una alarma social sin precedentes.

Ante esta situación, Virbac, primera compañía independiente dedicada exclusivamente a la salud animal a nivel mundial, ha querido aportar algo de luz, organizando un Webinar para resolver las principales dudas sobre el SARS-CoV-2.

Realizado de la mano del Dr. Fernando Fariñas, actual director del Instituto de Inmunología Clínica y Enfermedades Infecciosas de Málaga y uno de los expertos referentes de esta pandemia, el contenido de esta conferencia virtual ha congregado a más de 1200 profesionales de la salud, entre Médicos, Enfermeros y Veterinarios de todo el país. El vídeo completo se puede consultar aquí.





A continuación se presenta un resumen de los puntos más destacables, aclarando 7 conceptos clave sobre el Coronavirus



1. Es un virus natural, no de ingeniería genética

El 60% de las enfermedades infecciosas tienen origen animal, la gran mayoría provienen de murciélagos o roedores como animal hospedador original. El SARS-CoV-2 no es diferente: proviene del murciélago y se está estudiando si el pangolín ha podido ser el hospedador intermediario.

2. Se supera: no tiene capacidad para cronificarse

Por las características genéticas del SARS-CoV-2, el virus se replica en el citoplasma[1] de las células, nunca en el núcleo y además carece de las enzimas que le permitirían introducir su ADN en la célula. Gracias a ello, NO se puede convertir en una infección crónica (como sí lo es el VIH, por ejemplo).

3. Perros y gatos son más víctimas, que transmisores del virus

A pesar de que puntualmente se haya detectado algún caso de infección por SARS COV2 en animales, lo cierto es que a nivel científico se los considera por ahora, hospedadores incidentales, es decir, que en casos concretos pueden infectarse pero no pueden transmitirla de forma activa.

4. Hay que mantener las mismas medidas de higiene con la mascota que con el resto de miembros de la familia

A pesar de que hoy no existe evidencia de que gatos o perros puedan ser transmisores del SARS-CoV-2, sí sabemos que pueden llegar a infectarse. Así que, como miembro de la familia que son, hemos de procurar mantener las mismas medidas de higiene que seguimos todos. Por ejemplo, es importante limpiarle las patas y hocico con agua y jabón de mascotas, tras regresar del paseo.

5. El SARS-CoV-2 muta, pero menos que el virus de la gripe

No hay que asustarse porque el virus pueda mutar: todos los virus ARN mutan, pero eso no tiene por qué ser malo. El SARS-CoV-2 debido al tamaño y estructura conformacional de su ARN, muta menos que el virus de la gripe. Además, es capaz de reparar de forma más efectiva gran parte de las mutaciones que se producen cuando hacen copias, intentando de mantenerse “fieles” al original (con sus ventajas y sus defectos). Es decir, que aunque muta, hasta ahora no se han dado mutaciones que hayan supuesto una mayor virulencia o cambio de receptor para entrar en las células a las que infecta.

6. La tasa de contagio (R0) del SARS-CoV-2 es inferior a la del sarampión o la tosferina

La tasa de contagio del SARS-CoV-2, dependiendo de trabajos publicados, oscila entre 2-3 y 5,7, es decir, 1 persona portadora puede llegar a contagiar de media a 2, 3 o 5,7 personas. Aunque si bien es cierto que es elevada, el sarampión o la tosferina, enfermedades controladas en nuestro país gracias a las vacunas, presentan una R0 entre 12 y 18.

7. Lo que convierte en grave la enfermedad es la respuesta descontrolada del sistema inmunitario

Diversas investigaciones han demostrado que los casos graves y mortales por COVID19, se dan por una respuesta hiperinflamatoria descontrolada en estos pacientes. Dicha respuesta hiperinflamatoria lleva al paciente finalmente a un fallo multiorgánico que incluye la formación de microtrombos (pequeños coágulos), macrotrombos (grandes coágulos que pueden dar lugar a embolia pulmonar), que se suman al distrés respiratorio que se produce a nivel pulmonar. Por ello, el objetivo del tratamiento debe ser atacar al virus con antivirales, y controlar ese proceso hiperinflamatorio que puede llegar a ser mortal.