Nos quejamos habitualmente de que no tenemos tiempo para ordenar nuestra casa o nuestra mesa de trabajo, pero lo cierto es que además de tiempo, necesitamos un sistema eficaz. Vanesa Travieso, discípula de la japonesa Marie Kondo, lo tiene claro: cuando tenemos espacio, la vida puede ser mucho mejor.

Después de formarse en Chicago junto con la experta en orden a nivel mundial, Vanesa abrió su propia empresa dedicada a ordenar el hogar de quien lo necesite. Pero ¿cómo ponernos a ordenar?

Esta experta nos cuenta cuales son los mejores consejos y tips para ordenarse por dentro y por fuera:

1- Espacios por categorías.

Hay orden cuando cada cosa tiene su lugar. ¿Cómo se consigue? Ordena los espacios por categorías: para ser conscientes de todo lo que tenemos, hay que empezar a organizar por espacios concretos y objetos específicos, como, por ejemplo, un cajón de la cocina.

2- Guarda solo lo necesario.

Vivimos con más de lo que necesitamos y si hay algo que no usamos, es porque en realidad no nos hace falta ¿cuántas veces guardamos los frascos de cristal por si hacemos mermelada? Pero, realmente ¿cuándo fue la última vez que hicimos mermelada? Debemos dar salida a aquello que no utilizamos para ocupar ese espacio en nuevas cosas.

3- Vende o regala lo que te sobra.

Aquello que no usamos, siempre que está en buenas condiciones, puede ser útil para otras personas. Piensa en aquel vestido que te costó carísimo para ir a la boda de tu amiga y hace 15 años que no te lo pones. Seguro que a alguna amiga le vendrá fenomenal. Ese apego que tenemos a algunos objetos no es más que un miedo, irreal, a que nos falten cosas.

4- Hueco para nuevas cosas.

Si retiras todo lo que ya no usas estás haciendo hueco para nuevos objetos. Algo que se puede extrapolar a las experiencias de la vida cotidiana. Tener espacio para nuevas cosas te hará sentir más liberado. Vanesa Travieso explica que: “cuando sueltas cosas físicas (o emocionales) vienen otras nuevas”.

Armarios organizados, vida organizada

Antes de ordenar el armario, vacíalo y limpialo a fondo. Podrás así eliminar toda aquella ropa que no utilizas y solo ocupa espacio.

Divide el armario con lógica: separa los pantalones, camisetas, camisas… Es una forma para encontrar las prendas fácimente.

Un buen método para aprovechar el espacio en el armario es utilizar perchas iguales. También quedará más estético a la vista.

Para la ropa interior utiliza cestas divididas en celdas para colocarlas por separado. Podrás agruparla de la manera que más te guste.

Para los collares y pendiente utiliza una rejilla o pon clavos en la puerta del armario para colgarlos. Conseguirás que no se enredarán y los verás rápidamente.

Coloca los pendientes en pequeñas cajas de cerámica o cristal, además servirán como elemento decorativo.

No tires las cajas de los zapatos. Pon en un lateral una foto del zapato y apila las cajas en una balda. Así los verás sin abrirla.