Si crees que tu vida íntima ha entrado ya en una dinámica de apatía y aburrimiento y quieres experimentar novedades pero no sabes cómo hacerlo, aquí encontrarás la respuesta. Nuestra experta resuelve esta y muchas otras consultas que nos habéis mandado.

PREGUNTA

Tengo hijos adolescentes y aunque sé que tienen mucha información en torno al sexo, no sé si es la correcta. Me preocupa que ellas acepten actitudes machistas (hay cientos de canciones que en sus letras las promueven), y que ellos no traten a una mujer como igual. ¿Cómo abordo el tema? No es fácil que me escuchen…

RESPUESTA

Es cierto que para los adolescentes, escuchar el consejo de la madre o del padre, es como oír una lección moral de algo que creen que ya saben y conocen mejor que ellos. Todos hemos pasado por ahí. Mi sugerencia es intentar encontrar a un interlocutor un adulto de su entorno al que admiren, respeten y vean como alguien más igual.

Una tía, una prima, una amiga de la familia que, por lo que sea, ellos vean de otra manera. También es importante que, como padre y madre, deis vuestra opinión y preguntéis la suya en estos temas. A menudo, los adolescentes no profundizan en el significado de algunos comportamientos o comentarios.

Lo más importante es, como decían nuestros padres, predicar con el ejemplo. Si ellos han crecido en un clima de libertad, de respeto, de igualdad… tenderán a comportarse igual, porque en su subconsciente están arraigados todos estos valores. Aunque en su adolescencia la influencia de los amigos es superior, vale la pena forzar esas incómodas conversaciones.

¿Una idea? Comentad alguna noticia o suceso relacionado, alguna letra de canciones de las que hablas… Verás cómo tienen más conocimiento y valores de los que pensabas. Te sorprenderá.

Quiero probar novedades

PREGUNTA

¿Influye en una relación ir probando otras cosas? Juegos, intercambios… No sé si será bueno ni siquiera planteárselo a mi pareja. ¿Qué hago?

RESPUESTA

Influye siempre positivamente, si a los dos os gusta. Aún tenemos muchas barreras morales que superar en nuestro día a día. Si tu pareja no está convencida, podéis hablarlo y explicar vuestras razones. Es una forma de construir una mejor relación y el sexo es un pilar básico. La satisfacción de ambas partes es absolutamente fundamental para una vida sana.

Juguetes, vídeos, relatos… todo lo que sea añadir un poco de picante está bien y no deja de ser un incentivo, pero siempre y cuando las partes implicadas lleguen a un acuerdo.

Sería bueno que tu pareja lo viera así y no como un problema en la relación.

También es cierto que cada persona tiene diferentes niveles de inquietud y curiosidad en el campo sexual, por motivos de educación, de moral… Y de nuevo, la generosidad entre las partes que forman la pareja, es clave.

Si a uno le apetece experimentar y jugar y a otro, no, y la pareja es lo bastante sólida, debería ser posible encontrar una solución intermedia y placentera para ambos. Conversar y sincerarse el uno con el otro es vital.

Si la diferencia de edad se nota en el sexo

PREGUNTA

Tengo 48 años y una pareja de 60. Siempre me ha pesado la diferencia de edad, pero últimamente, en la cama, más. Soy muy generosa con él porque me gusta y es mi pareja, pero hay ciertas prácticas absolutamente normales que a mi me encantan y él deja de lado: caricias, preliminares, sexo oral… Para él, solo la penetración es importante. Este tema nos está alejando y temo que voy a romper con él porque estamos en universos opuestos. ¿Es suficiente esta causa o estoy magnificando la situación?

RESPUESTA

El sexo (o la falta de él) puede ser suficiente causa de ruptura o crisis en una pareja, pero estoy segura que nunca es la única. Posiblemente será el detonante.

Poder hablar libremente de sexo, de gustos, de necesidades… en una pareja es fundamental.

Una vida sexual desequilibrada entre lo que uno da y recibe, acaba pasando factura a la parte de la pareja que por consecuencia, queda insatisfecha y con carencias. El sexo es mucho más que el acto en sí. Es sentirse deseado, sentir la pasión. Cuando eso no existe o deja de existir, la pareja se va debilitando. El tan complicado equilibrio es la clave de todas las relaciones (personales y sexuales).

Nada te ata a una relación de pareja y menos, si no es satisfactoria. Con 48 años te quedan otros 48 por delante para descubrir, disfrutar, jugar… con tu pareja en el campo sexual. La relación íntima con tu pareja es una parte clave de la vida de pareja. Si la intimidad, la complicidad es buena, si hay un intercambio de gustos, intereses, con respeto por los gustos del otro, interés por probar cosas nuevas, por ver a tu pareja satisfecha (y viceversa), muchos de los problemas rutinarios y menores se llevan con mucha más ligereza y buen humor.