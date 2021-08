Te enseñamos a descubrir quién está atento a tus actualizaciones en esta red social.

Las redes sociales forman parte de nuestro día a día: estamos permanentemente conectados a ellas. Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok… no paramos de utilizarlas y de “refrescar” continuamente para estar al tanto de todas las novedades, las haya o no. Según DataReportal, Facebook encabezaba en 2021 el ranking de las redes sociales con más usuarios activos, con un total de 2700 millones aproximadamente, habiendo duplicado esta cifra en los últimos cinco años.

Gracias a ellas, podemos estar conectados con nuestros amigos y familiares más lejanos, conocer gente nueva, colgar fotos de nuestras vacaciones, jugar e incluso buscar empleo. Nos hacen la vida mucho más fácil y nos permiten acceder a cientos de recursos a diario, manteniéndonos informados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ya no concebimos la vida sin ellas, y es que, aunque muchos creyeran lo contrario, las redes sociales llegaron para quedarse.

Como hemos visto, Facebook es la “madre” de todas las redes sociales, es la gran gigante de la que todos toman ejemplo, y es la que más usuarios tiene. No es para menos: posee muchas funciones que mantienen a sus usuarios enganchados a la plataforma. Es tal la adicción que tenemos actualmente, que incluso queremos saber quién visita nuestro perfil. Te enseñamos cómo descubrirlo con unos sencillos pasos y trucos.

Deja de lado las aplicaciones

En las play stores existe una infinidad de aplicaciones que prometen ayudarte a saber quién visita tu perfil. Pero ojo, todas son falsas. Y no sólo no te muestran quién visita tu perfil, sino que también pueden llenar tu móvil de virus y publicidad, y te piden datos personales y bancarios.

Algunas personas incluso alegan haber recibido llamadas por las que les han cobrado más de 100 euros de factura, todo tras haber descargado y usado una de estas aplicaciones fraudulentas. Mantén la protección de tus datos.

Marc Zuckerberg, el propio creador de Facebook, ha tenido que pronunciarse con respecto a este tipo de aplicaciones, explicando que ni Facebook revela la información de las visitas, ni estas aplicaciones pueden acceder a ella. Sin embargo, Facebook, sí que da pistas sobre esta información, y te lo vamos a mostrar.

Vigila tu perfil

Gracias a las interacciones que realiza la gente con nosotros, podemos intuir quién espía nuestro perfil.

Para empezar, debes estar atento a quién ve tus historias de Facebook. Es un buen paso para hacerte una estimación de quién te vigila de cerca.

También tienes que estar pendiente de tus “me gusta” y, sobre todo, de las fotos en los que los recibes. Por ejemplo, si acabamos de subir una foto y recibimos un “me gusta” de alguien, no sabemos si es porque le ha salido en su feed normal o porque ha entrado en nuestro perfil.

No obstante, si el “me gusta” lo recibes en una foto de hace tiempo, tendrás claro que esa persona ha estado cotilleando tu perfil, y lo ha hecho bien porque se le ha escapado, o bien porque quiere llamar tu atención.

El método infalible

Aunque con los trucos que te hemos dado puedes hacer una estimación de quién visita más tu perfil de Facebook, con este método te dejarás de suposiciones y podrás descubrir directamente y sin ningún tipo de duda quién ha rondado tu perfil.

1. Entra en Facebook desde un ordenador

Primero de todo, debes acceder a tu cuenta de Facebook desde un ordenador. Es importante que lo hagas desde este dispositivo y no desde una Tablet o un móvil, ya que desde estos aparatos no podrás realizar el siguiente paso. Inicia sesión desde la página principal de Facebook y, cuando ya estés dentro, podrás continuar con el siguiente paso.

2. Accede al código de fuente de la página

Cuando ya estés dentro de Facebook, en la página de tu perfil, debes hacer clic derecho en algún lugar de la pantalla (con el navegador Google Chrome) y pinchar en “Ver código fuente de la página”, o pulsar la tecla F12 o “Control + U”.

Entonces verás que se abre una pantalla llena de códigos que al principio te asustarán un poco porque no los entenderás. Pero tranquilo, a través de esta página puedes acceder a la información sobre quién visita tu perfil.

3. Busca la “friendslist” y copia el código que quieras

Para poder buscar en el código fuente de la página, debes ejecutar el comando “Control + F”, tras lo cual aparecerá un cuadro de búsqueda. Ahí debes escribir “friendslist”, que significa “lista de amigos” en inglés. Cuando lo hagas (tienes que hacerlo sin las comillas), pulsa Enter.

En los resultados de tu búsqueda, verás muchos códigos en color rojo, seguidos de un número “-2”. Cada uno de estos números es el código de perfil de tus amigos de Facebook que, por orden ascendente a descendente, aparecerán según hayan visitado tu perfil o chateado contigo a través del Messenger de Facebook.

Si no ves los códigos rojos, es que no has escrito bien “friendslist”, así que repasa todos los pasos que llevamos hasta ahora.

Para saber quién está detrás de cada código, tienes que copiar el número que precede al “-2” tras haberlo seleccionado. Después deberás pegarlo en la barra de URL del navegador.

4. Pegar el código y ver quien ve mi perfil

Ahora tienes que escribir la dirección general de Facebook, es decir, https://www.facebook.com/ y pegar seguidamente el código que acabas de copiar. Tras esto deberás pulsar Enter y, de repente, aparecerá la página del usuario que estaba detrás del código que has copiado, y sabrás que ha interactuado con tu perfil recientemente.

Si quieres saber todos los usuarios que han visto tu perfil hace poco, tan solo tendrás que repetir el proceso con el resto de códigos que te aparezcan. Así podrás ver tanto aquellos usuarios que seguramente te esperas (porque interactúan contigo, te escriben comentarios, te dan “me gusta”…) como aquellos que te sorprenderán porque no lo sospechabas.