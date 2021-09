Te enseñamos cómo puedes ahuyentar a los gatos sin que acaben dañados o se orinen en algún sitio.

Los gatos callejeros son animales muy escurridizos y activos, cuya presencia no siempre es agradable, ya que defecan, arañan y pueden dañar los muebles, ya que no están domesticados y no están acostumbrados a vivir en un hogar. Si han aparecido en tu casa y quieres ahuyentarlos porque eres alérgico a los gatos o porque simplemente no quieres que invadan tu hogar, sigue los siguientes remedios caseros.

Ahuyentar a los gatos del jardín

A los gatos les gusta marcar su territorio, y si intentas que se esfumen es probable que se pongan agresivos. Echarlos de tu jardín no será tarea fácil, sobre todo porque es probable que vuelvan, pero aquí tienes algunos trucos para intentar que no vuelvan a tu propiedad:

Mantén bien cerradas las bolsas de basura orgánica y mételas siempre en contenedores, ya que los gatos acudirán a los restos. Tienen una gran facilidad para hurgar en la basura, que es donde principalmente encuentran alimento, así que si les quitas su fuente de alimentación, será más difícil que se acerquen.

para eliminar las feromonas. Puede que en tu jardín tengas comederos para pájaros. Tienes que tener cuidado de taparlos o de utilizar los que sean menos accesibles para los gatos, y así evitarás que se coman la comida para pájaros, y a los mismos pájaros.

Productos y plantas para ahuyentar a los gatos

Estas son algunas de las técnicas más efectivas para espantar a los felinos de tu casa.

Los cítricos sirven tanto para ahuyentar a los gatos como de abono para las plantas, por lo que poner cáscaras de limones, naranjas o pomelos en tus plantas de jardín será gran solución.

y échalo sobre las paredes. Existen plantas que, aunque a nosotros nos resulte agradable su olor, a los felinos les disgusta soberanamente . Estas plantas son el tomillo, la lavanda, los eucaliptos, los geranios o la albahaca. Prueba a ponerlas en tu jardín y los gatos se alejarán. Si no quieres poner este tipo de plantas en tu jardín, compra un poco de albahaca, tomillo o canela y espárcelo.

y aplícalo en los escondites y lugares recónditos para que sirva como repelente. Compra un repelente para gatos en alguna tienda de mascotas o en alguna tienda especializada. Estos repelentes son muy efectivos para ahuyentarlos, y además no les causan ningún daño. Intenta que no sean a base de fórmulas sintéticas, porque aunque resultan desagradables para los gatos, no siempre son efectivos.

Puedes utilizar varios de estos trucos, y de hecho es recomendable, ya que los gatos tienen mucho carácter y encuentran formas de afrontar las adversidades, por lo que es probable que te cueste eliminarlos.

Cómo evitar que los gatos ensucien nuestro jardín

Si lo que realmente te molesta de la presencia de gatos en tu jardín es que defequen u orinen, te explicamos cómo evitar que lo hagan:

Consigue una pala de jardinería. Cuando veas que han hecho sus necesidades, retíralas, y también la tierra de alrededor. A continuación, aplica en la zona vinagre o cualquier repelente de gatos casero. Utiliza productos enzimáticos para limpiar macetas, pareces y suelos llenos de orín. Intenta no utilizar amoniaco o lejía.

Así conseguirás eliminar el mal olor y las feromonas que el gato ha dejado en tu casa, evitando que reconozca esa zona como suya. También evitarás que otros gatos acudan a marcar su territorio.

Además, quedarás libre de las enfermedades que pueden transmitir los gatos a través de sus heces. Y nunca las utilices como abono, ya que los desechos de los carnívoros no sirven.

Qué no hacer al ahuyentar a los gatos

Ten cuidado con los productos tóxicos y con el veneno, porque tanto los niños como los adultos pueden resultar intoxicados accidentalmente. Un ejemplo de este tipo de venenos son las bolas de naftalina, que son altamente efectivas para ahuyentar a los gatos, pero son muy tóxicas para las personas. No solo nosotros podremos salir dañados, sino que también son nocivos para la salud de los felinos.

Ante todo, no olvides que los gatos callejeros son más agresivos que los domésticos, y más si se sienten amenazados. Para evitar que te ataquen, intenta no asustarlos, ya que puedes resultar herido de gravedad.