Te enseñamos cómo puedes descubrir por Internet si te han puesto alguna multa antes de que llegue a casa, así podrás pagarla a tiempo.

A veces pisamos el acelerador más de lo que debemos y, entonces, aparece un radar y no nos da tiempo a reducir la velocidad. A partir de ese momento vivimos en un estado de nerviosismo constante, pues nos quedamos esperando a que llegue una multa que realmente no sabemos si va a aparecer o no. Si pasa un tiempo y no llega, puedes estar tranquilo, pero también puedes consultar las multas que tienes por infracciones de tráfico a través de Internet.

En otras ocasiones, la DGT no comunica la infracción al conductor, bien por error de la Administración, o bien por otras causas, como un cambio de domicilio sin modificar los datos. Si esto sucede, puede que tengamos problemas en el futuro, por eso es recomendable que revises en la página de la DGT tus posibles multas. Gracias a Internet, tan solo tardarás unos minutos en consultar si tienes multas de tráfico. Además, puedes hacerlo desde cualquier dispositivo, ya sea móvil, Tablet u ordenador.

Consultar las multas en el Tablón Edictal de Sanciones

Puedes mirar tus posibles infracciones de circulación en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA) a través de la Sede Electrónica de la Dirección General de Tráfico. Este es un sistema electrónico gratuito que sirve para consultar las infracciones que podamos haber cometido.

Para hacerlo, no necesitas certificado digital ni DNI electrónico: es mucho más sencillo. Tan solo tienes que realizar una búsqueda avanzada poniendo tus datos (la matrícula de tu coche o moto, tu DNI…) y aparecerá si tienes alguna infracción que esté pendiente de pagar.

Cómo consultar el TESTRA

Entra en la web de la DGT y accede a “acceso a Sede Electrónica”, que lo puedes encontrar en la esquina superior derecha en la página de inicio. Pincha en “Trámites y multas”. A continuación verás varias secciones con distintos apartados. En la primera de todas, “¿Alguna multa?”, entra en el apartado que dicta “Consulta el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA)”. Haz clic en “Acceso a TESTRA sin Certificado Digital” (aunque, si lo tienes, puedes elegir esta opción). Elige “Búsqueda avanzada” y completa alguno de los criterios de búsqueda, como la matrícula de tu vehículo. Haz clic en el icono de la lupa para iniciar la búsqueda y, finalmente, aparecerán tus multas pendientes si las tienes.

Para recurrir una multa, tienes que hacerlo en los 20 días posteriores desde que la sanción ha sido publicada en el TESTRA. Si después de ese plazo no lo has hecho, se procederá con el pago de la misma, sin posibilidad de recurrirla en otro momento.

Cómo consultar las multas a través de la Dirección Electrónica Vial

Mediante la Dirección Electrónica Vial (DEV) también puedes consultar las posibles infracciones de la DGT. En esta ocasión, para utilizar este servicio sí necesitas tener el certificado digital o el DNI electrónico. Con alguna de las dos herramientas deberás registrarte en la web de la DEV para que puedas recibir las notificaciones bien por correo electrónico, bien por SMS, o bien por otras vías.

Si tu caso es el de una empresa o persona jurídica, tienes que darte de alta en la DEV y registrar todos y cada uno de los vehículos que matricules.

Cómo modificar los datos de la DGT

Si cambias de domicilio tienes que transmitirlo a la DGT, ya que si te sancionan, igualmente se tramitará la multa, pero si no la recibes no podrás ni siquiera recurrirla. Esto implica que, al no pagarla, puede que te impongan sanciones más elevadas. Entonces es importante que mantengas tus datos actualizados y que te mantengas atento a las notificaciones de la DGT.

Para cambiar tus datos en la página web de la DGT, tienes que acceder de nuevo a la Sede Electrónica y entrar en “Trámites y multas”. Esta vez, ve al último cuadro de abajo, donde pone “Tu coche”. Después pincha en “Cambio de domicilio”. En la siguiente página encontrarás toda la información sobre qué documentos necesitas (un impreso oficial de la DGT, el DNI, un justificante del cambio de domicilio y el permiso de circulación del vehículo) y a través de donde puedes solicitar el cambio de domicilio (en el ayuntamiento, en jefaturas u oficinas de tráfico, en Internet o por teléfono).

Si quieres modificar esos datos tienes que ser el titular del vehículo o una persona autorizada por el titular. Son trámites gratuitos, a no ser que se trate de vehículos de las Islas Canarias, Ceuta o Melilla que sean trasladados a la Península Ibérica o a las Islas Baleares. En este caso, la modificación de los datos tiene un coste de 8’50€.