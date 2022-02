El 27 de febrero, a finales de esta misma semana, es el día del cocido. Y sí, es necesario celebrarlo por todo lo alto. Con amigos, con familia o uno mismo como gran homenaje a este plato de cuchara del que nadie se puede resistir.

Y para esta celebración no se me ocurre mejor lugar que La Cañada. Ellos mismos definen su cocido “con solera” y no es para menos ya que la familia Velasco lleva manteniendo la tradición de su elaboración desde que la matriarca abriera La Bola en 1870. Varias generaciones trabajando codo con codo para ofrecer a sus comensales un cocido de los buenos buenos!

Cada mañana se elabora el cocido a fuego lento sobre brasas de carbón de encinas, tal y como marca la tradición en la familia. El restaurante sigue apostando por un cocido servido en dos vuelcos, con la receta centenaria y una selección del producto cuidada y minuciosa. Su presentación en un tradicional puchero de barro individual, es única y permite disfrutar al comensal sin pensar en nada mas que en su propio deleite.

Siendo fiel a las costumbres del auténtico cocido madrileño en La Cañada se realiza en dos vuelcos:

Un primer vuelco es la sopa. Te sirven los fideos en un plato, junto con un puchero de barro, de donde sale el caldo. Una vez que el comensal ha tomado la sopa, llega el turno del segundo paso donde se vuelcan en el plato los garbanzos, la patata, el chorizo, el morcillo, la gallina, el tocino y la punta de jamón, acompañado de una guarnición de tomate triturado con comino, guindillas, cebolleta y repollo rehogado.

En La Cañada se disfruta de una carta llena de tradición y recetas de toda la vida como el cocido. Sin embargo el comensal podrá también elegir entre un exquisito producto de temporada como las alcachofas en flor o carnes de primerísima calidad para ser disfrutadas a la parrilla.

Todo en un ambiente familiar y acogedor como solo los restaurantes de toda la vida pueden ofrecer. Alejado del bullicio de la capital pero a solo 20 minutos del centro se encuentra este restaurante de siempre donde disfrutar y comer se convierte en la única motivación. ¡Feliz día del cocido!

Lo bueno: Carta tradicional. Ideal para familias con niños gracias a sus zonas exteriores.

Lo mejor: Poder disfrutar del día del cocido en un lugar auténtico.

Precio medio: 40€

Dirección: Ctra. M-501 Km 2,5. 28660 Boadilla del Monte, Madrid

@Mysevendays