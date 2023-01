La propuesta capitaneada por Rafa Zafra desde Estimar, ofrece un menú creado con sus propuestas más personales así como dos platos inspirados en Brugal 1888 que podrán degustarse en exclusiva en este restaurante mientras la ruta esté en activo.

El Chef Rafa Zafra, cuya cocina está galardonada con cinco Soles Repsol, se ha ganado el paladar de los madrileños más exquisitos gracias a una cocina basada en la pureza, la calidad y la frescura de los pescados y mariscos. Sus platos nacen de un balance entre esta tradición y un vanguardismo del que surge la reinterpretación de platos populares. Un equilibrio que ha sido también la base a la hora de incorporar Brugal 1888 a su creación: “En un menú inspirado en Brugal 1888, como en la vida, no puede faltar el equilibrio. Algo que he conseguido junto a Nacho Vázquez, cuyos cócteles son el complemento perfecto para los dos platos que he creado. Coctelería y gastronomía unidas para potenciar de manera recíproca sabores y aromas”, explica el chef.

Además de Estimar, 14 locales de la capital acogerán la ruta ‘Brugal 1888 elaborando sus propias propuestas: Angelita, Floren Domezain Abascal, Inclán Brutal Bar, Le Tavernier, Lovo, Guru Lab, Lady Bongo, Casa Suecia, Viva Madrid, Tatel, Boombastic, Entre Santos, Afrodita y Papúa.

Brugal 1888: El Ron Gastronómico recorrerá desde ahora y hasta febrero de 2023 diferentes regiones del territorio nacional, con mayor foco en Madrid, Bilbao, Marbella y Alicante. Cuatro ciudades ligadas a cuatro chefs protagonistas en esta segunda edición de la ruta: Rafa Zafra, Fernando Canales, Dani García y María José San Román.

Los cuatro han creado, como Rafa, dos platos que podrán degustarse en sus restaurantes. En total, más de 60 locales de hostelería pondrán a disposición de los consumidores experiencias gastronómicas maridadas alrededor de Brugal 1888 hasta febrero de este nuevo año 2023.

Los interesados en disfrutar de Brugal 1888: El Ron Gastronómico y probar las diferentes propuestas culinarias podrán encontrar más información detallada de los locales participantes en las redes sociales de Brugal España.

Una experiencia de alto nivel para aquellos intrépidos en busca de maridajes excelentes y gastronomía a medida. ¿Te lo vas a perder?

