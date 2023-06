¿Cómo evitar las llamadas indeseadas y contestadores automáticos?

La seguridad y la comodidad son dos pilares fundamentales en nuestro hogar, por eso, desde Panasonic han lanzado dispositivos inteligentes que protegen a los usuarios de las llamadas no deseadas al teléfono fijo. Hoy te descubrimos tres teléfonos digitales de Panasonic que harán que todos los miembros de la casa estén protegidos de llamadas molestas que interrumpen la tranquilidad del hogar, disfrutando al máximo los momentos de confort y relax.

Gracias a la función de “bloqueo de rangos de números de teléfono completos”, los dispositivos de Panasonic son capaces de reconocer llamadas anónimas y bloquear números desconocidos. De este modo, estas funciones protegen a toda la familia de la mayoría de llamadas publicitarias y las líneas directas de ventas.

Los tres modelos cuentan con un botón de bloqueo que funciona de forma fácil y rápida: pulsando dicho botón, se puede agregar al número que llame a una lista negra para que así, en el futuro, esta llamada se bloquee incluso antes de que suene el teléfono. Los bloqueos de llamadas no deseadas te protegerán tanto a ti como a tu familia de la mayoría de las llamadas publicitarias o de aquellas que incitan a participar en sorteos, así como aquellas que buscan sacar provecho de las personas mayores.

Modelo KX-TG6851, evita las llamadas no deseadas. 41,99€

Los teléfonos inalámbricos de la serie KX-TG685 de Panasonic cuentan con la función inteligente "bloqueo de llamadas automáticas", capaz de detectar y rechazar las molestas llamadas de contestadores, antes incluso de que suene el teléfono. Rápidamente, tu dispositivo reconocerá y bloqueará todo tipo de llamadas no deseadas, como las publicitarias de contestadores automáticos. Si este número no se encuentra en tu agenda de contactos, tu teléfono les solicita por mensaje de voz un comando tipo "pulsa 123 para restablecer la comunicación". Los contestadores automáticos no son capaces de entender esta solicitud, por lo que no introducen el código de seguridad necesario para eludir la barrera protectora, rechazando finalmente la llamada.

Modelo KX-TGC250, sencillo y fácil de usar. 31,99€

Este modelo cuenta con un botón especial dedicado al bloqueo de llamadas molestas, una pantalla fácil de leer y un altavoz con manos libres.

Botón de bloqueo de llamadas específico

La función de bloqueo te permite introducir y bloquear prefijos de números de teléfono para acabar con todas las llamadas molestas cuyos números coincidan con los prefijos registrados. Además, para que sea más ágil esta función, el número que desea bloquear, puede registrarse fácilmente en la lista de bloqueo de llamadas pulsando el botón de bloqueo de llamadas específico mientras suena el teléfono o durante una llamada.

Teléfono inalámbrico digital KX-TGE250. 47,99€

Este teléfono digital cuenta con una gran accesibilidad, gracias al tamaño de sus botones y su mejora del volumen. Además de disponer de varias funciones de bloqueo de llamadas, tiene un identificador de llamadas entrantes y compatibilidad con audífonos. Registra números no deseados de forma fácil y fiable. El número actual puede registrarse fácilmente en la lista de bloqueo de llamadas pulsando el botón de bloqueo de llamadas específico mientras suena el teléfono o durante una llamada. Pueden bloquearse hasta 1000 números registrados.

