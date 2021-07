El cantante confiesa que “un coche es fundamental para nosotros, para nuestra profesión, porque pasamos tanto tiempo allí que te permite escuchar las maquetas, otra música, te empapas de otras culturas musicales… hasta nos da por componer en los atascos“.

Hace dos años que Antonio Carmona se convirtió en embajador de Citroën al volante de un SUV Citroën C5 Aircross, una marca que siempre se inspira en las personas y en su modo de vida a la hora de concebir sus vehículos. Su identidad única, su permanente búsqueda de la innovación y su audacia han identificaron al músico con este modelo híbrido de extraordinaria modularidad.

Sin embargo, estos valores no son exclusivos de Antonio, sino, al parecer, una generalidad en toda la familia Carmona. Por ello, Citroën cuenta también con Marina, la última estrella de esta saga de artistas, como nueva embajadora del nuevo SUV Citroën C5 Aircross Hybrid.

El cantante granadino y su hija Marina, que está triunfando en los escenarios, han dejado por un día su ajetreada agenda de conciertos para contarnos cómo están viviendo la vuelta a los escenarios después del obligado parón por la crisis sanitaria, así como sus planes y proyectos de futuro.

Antonio, que acaba de arrancar una gira que se extenderá hasta el mes de octubre, y en la que también participa Marina, aún se siente emocionado por su vuelta a los escenarios: “El pasado sábado tocamos en los Baños Árabes, en Jaén, con nueve músicos en el escenario ¡La ilusión que teníamos por montarnos en el escenario por primera vez después de más de un año sin hacer nada con la pandemia! Poder salir a un escenario y tener el calor del público para mí es lo máximo y es lo que necesitaba después de un año y medio. He tenido demasiado tiempo en el estudio, pero el contacto del público era fundamental”, explica el artista.

Por su parte, Marina, que el pasado domingo llegó a España procedente de México, donde “he conocido unos músicos y productores increíbles”, hace algunos días más que reactivó su actividad musical: “he tenido la suerte de colaborar con C Tangana en los Premios MTV, junto a mi hermana Lucía, y hace un mes Vanesa Martín me invitó a cantar al WiZink Center de Madrid e hicimos una fusión super bonita de ‘La quiero a morir’, de Manzanita. He tenido la suerte de cantar en sitios increibles como el Teatro Colón en Buenos Aires y en el Teatro Real, pero cantar en el WiZink Center era un sueño”, celebra. No obstante, en este momento se encuentra centrada en la grabación de su disco para poder sacar a la luz algo de material el próximo mes de septiembre: “el broche final será mi disco. Estoy fusionando la chanson française”, explica.

En cuanto al destino, tampoco están siempre de acuerdo, ya que Marina sueña con hacer una escapada con su nuevo SUV Citroën C5 Aircross Hybrid a “mi pequeño paraíso, a Cádiz, (con el Citroën vamos comodísimos, es un viaje que se hace muy fácil) y a Portugal”, mientras que el viaje ideal de Antonio se dirige más al norte: “a San Sebastián. Cómo se come allí y las playas…”, explica. “Tengo una edad en la quiero disfrutar del momento, de mi familia, de mis hijas, de mis amigos, de la gente que tengo y que Dios me deje como estoy ahora. Poder hacer lo que he hecho y lo que hago. Eso es lo más importante”, concluye el artista granadino.