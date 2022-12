Si aún no has tenido tiempo de pensar en los regalos de Reyes y necesitas un poco de ayuda para decidir, no te estreses, aquí te vamos a dar 10 ideas sorprendentes con las que acertarás seguro. ¡Apunta!

Escapada al Hotel Spa Niwa

Nada como regalar una escapada y más si es a un destino como el Hotel Spa Niwa, un oasis de descanso y desconexión en pleno corazón de La Alcarria (Guadalajara). Se trata de un hotel-destino con spa y terapias orientales en un entorno único rodeado de silencio, naturaleza y patrimonio. Hay varios opciones de tarjetas regalo para disfrutar en pareja, desde 170 euros. www.hotelspaniwa.com

Tratamiento Global Face en clínica Dra. Carmen Martín

Este vale regalo consiste en un tratamiento facial para una remodelación completa a diferentes niveles: desde el cuello hasta las cejas. Permite reponer volúmenes, tensar y revitalizar la piel en una única sesión, consiguiendo un excelente efecto lifting sin cirugía que dura unos 18 meses. Desde 950 euros. www.dracarmenmartin.es

Cofre regalo de Bioeffect

Bioeffect ha sacado tres cofres especiales para regalar esta Navidad, con sus productos de belleza más emblemáticos. Este que te mostramos es el cofre «Skin Saviors», que contiene su «EFG sérum», «EFG essence» y su famosa mascarilla «Imprinting Hydrogel Mask». 159 euros. bioeffectspain.es

Pack de vinos, de Bodegas Nexus & Frontaura

El Pack Colección Frontaura & Victoria está formado por el “dúo” tempranillo de Toro + Verdejo “Orange” fermentado en barrica. Tres vinos envolventes y sedosos para regalar a los amantes del vino. 42 euros. bodegasnexusfrontaura.com

Fin de semana en el Hotel Convento Aracena & Spa

Situado a los pies del Castillo de Aracena, en pleno corazón de la Sierra de Huelva, se encuentra este hermoso Convento del S. XVII, hoy restaurado en un singular hotel de cuatro estrellas, que cuenta con un magnífico spa. Hay varios packs de escapadas para escoger. www.hotelconventoaracena.es

Productos Sweet Christmas, de Naturalmente

La marca cosmética y capilar Naturalmente ha lanzado una edición limitada de varios productos como el gel de ducha Sweet sweet Shower Gel. Un producto exclusivo que une formulaciones naturales 100% vegetales de ingredientes de agricultura biológica. También ofrece diversos packs para regalar. Desde 18 euros. naturalmentespain.com

Plancha para el cabello, de Corioliss

La plancha C3 es una edición limitada de Corioliss. Consigue resultados excepcionales gracias a su diseño de líneas delgadas y placas de titanio extra largas, que garantizan un alisado elegante en una sola pasada. 199 euros. www.corioliss.es

Pack para pelo rizado, de Alma Secret

¡El pack capilar que toda curly debe tener! Un tratamiento de hidratación natural, formado por dos básicos expertos en nutrir, reparar, suavizar y devolverle a tu pelo todo su brillo: la mascarilla Curly Superglow y el sérum capilar Botanical Rescue. 44,50 euros. www.almasecret.com

Pack de cuidado personal, de Nightbra

Este pack de cuidado contiene tres cremas (revitalizante, reafirmante y sérum con retinol) y el mítico sujetador antiarrugas de Nightbra. El regalo perfecto para mejorar la calidad de la piel y la apariencia del escote de forma fácil. nightbra.com

Smartphone para mayores, de SPC

ZEUS 4G PRO es el único smartphone para mayores con características adaptadas a sus necesidades y a las de sus familiares. Integra teclas físicas, Modo Fácil con interfaz Android adaptada con iconos XXL, base de carga y botón SOS. 149,90 euros. www.spc.es