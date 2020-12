En nuestra cabeza está la idea de vivir unas Navidades diferentes y raras…y así es. La situación que nos ha tocado en este 2020 no es la que hubiéramos deseado y nos hará cambiar muchas de las costumbres de estos días navideños. Sin embargo, lo que no va a cambiar, sea el año que sea, son nuestras ganas de regalar y compartir lo que más nos gusta. Desde aquí unas ideas gastro con las que es imposible no acertar…¿jugamos a escribir la carta a Papá Noel y los Reyes Magos? !Comencemos!

VINO FINCA LA EMPERATRIZ

La bodega de los hermanos Hernáiz en Rioja Alta ha presentado un elegante estuche pensado para realzar el producto como obsequio e inspirado en la personalidad y gusto de la Emperatriz Eugenia de Montijo. Esta nueva presentación, que añade un plus a unos vinos que ya de por sí son un preciado obsequio para cualquier gourmet. Se trata de una producción restringida a las cepas de Finca La Emperatriz calificadas como «Viñedo Singular», la nueva categoría de Rioja que desde 2019 prescribe los parámetros más exigentes en términos de calidad en esta DOCa., y a la cual se acoge tan sólo un 0,25% del viñedo riojano. El regalo perfecto para disfrutar de cualquier celebración navideña.

GINEBRA MARTIN MILLER´S WINTERFUL

No puede faltar en tu lista de deseos la ginebra más premiada del mundo: Martin Miller´s. En esta ocasión, la prestigiosa firma lanza su versión más invernal, Martin Miller’s Gin Winterful, inspirada en las recetas del vino especiado caliente. Esta edición de invierno rinde homenaje a la doble herencia de la marca, que se destila en Inglaterra y viaja a Islandia para mezclarse con una de las aguas más puras del planeta. Esta nueva variedad se elabora con un total de tres destilaciones por separado con diferentes botánicos. Por un lado, las dos habituales de Martin Miller’s Gin Original con sus botánicos terrosos y cítricos y por otro, una tercera con los nuevos de invierno; canela, piel de mandarina y cardamomo. El resultado es una ginebra de una pureza y suavidad extrema, llena de matices que da paso a un líquido equilibrado que combina a la perfección. !Sobremesas navideñas, ya tenéis protagonista!

COVAP LUXURY COLLECTION:PRODUCTO DE BELLOTA 100% IBÉRICO

Alta Expresión COVAP presenta para esta Navidad una edición limitada, cuyo diseño está inspirado en la cultura celta e íbera para evocar el origen de la leyenda y la celebración del solsticio de invierno. La colección presenta, en una caja con un diseño exclusivo, uno de sus pack más premium que contiene una pieza de jamón de bellota 100 % ibérico Alta Expresión de los Pedroches COVAP de la añada 2016, un cuchillo jamonero profesional y una botella de Malabrigo 2015, de la bodega de Ribera del Duero Cepa 21. Sin lugar a duda el regalo que todos deseamos en nuestra casa para disfrutar cada día en estas fiestas.

LIMONCELLO VILLA MASSA: AROMAS DE SORRENTO

Limoncello Villa Massa, la obra maestra del Mediterráneo, vuelve a sorprender a través de una edición Especial sin precedentes, que alberga todo el sabor y el aroma de Sorrento. La belleza del estuche refleja la calidad del propio limoncello cuya receta se remonta a finales del s. XIX cuando la familia Massa agasajaba a sus invitados con este licor elaborado con los limones de su pequeño huerto. El estuche contiene en su interior una perfume para el hogar inspirado en la historia del limoncello. Una Edición Limitada que se convertirá en el reclamo de los amantes del lujo a través de un viaje sensorial por la Costa Amalfitana.

VINO BLANCO BODEGAS MARISOL RUBIO.

Este producto es tan especial como la historia que esconde detrás. Creación familiar con aire melancólico y mucho amor. Se trata del homenaje que realizan Jorge y Piedad al trabajo y amor de sus padres por la vid y el olivo. El primer y único blanco seco 100% Pedro Ximénez de Castilla La Mancha. Una autentica joya para los amantes de los caldos únicos y diferenciados. Bodegas Marisol Rubio es todo un ejemplo de vinos disruptivos, de innovación, de calidad y atrevimiento. Abrir una de sus botellas implica un regalo en sí mismo. Brinda estas navidades con algo tan especial como este blanco de Marisol Rubio.

TURRÓN LAY´S GOURMET BY ALBERT ADRIÁ

Un año más Lay´s Gourmet ha reinterpretado uno de los placeres de estas fiestas: el turrón. Y esta vez de la mano de Albert Adriá, uno de los chefs más creativos e inspiradores. Un exquisito turrón de alta cocina con una receta que combina praliné de macadamia tostada con chocolate, caramelo, sal y crujientes patatas fritas Lay´s. Un regalo diferente y original que todo aquel loco por el turrón sabrá apreciar.

ACEITE DE OLIVA QUINTO TORO

Y otro gastro regalo estrella es una buena botellita de aceite de oliva. ¿Quién no disfruta de este oro líquido? Una buena propuesta es QUINTO TORO que nace de olivos centenarios en Málaga, concretamente en el interior de la Reserva de la Biosfera “Sierra de las Nieves” de olivares pertenecientes a los pueblos blancos de la Serranía de Ronda. Una marca arraigada a su tierra que ofrece productos de alta calidad ecológicos hechos de forma artesanal, con cuidado y esmero para conservar su esencia. Sus aceites de Oliva Virgen Extra se extraen de aceitunas de categoría superior. Con olor y color equilibrado, su sabor es afrutado con matices a aceitunas verdes, hojas de olivos y almendras. Un acierto seguro a la hora de preparar tu lista para los reyes Magos.

GINEBRA DR. JEKYLL Y MR. HYDE: EL EXTRAÑO CASO DEL GIN TONIC PERFECTO

Turno del color y la diversión en formato bebida. Llega al mercado una nueva e inédita propuesta que demuestra que en el mundo del gin tonic no todo estaba inventado: Mr. Hyde, una ginebra premium azul elaborada con agua del deshielo de Sierra Nevada y 33 botánicos, y Dr. Jekyll, una tónica rosa con base picante y cinco aromáticos, que han sido diseñadas exclusivamente para disfrutarse juntas. La combinación entre Dr. Jekyll y Mr. Hyde da como resultado un gin tonic de suave color violeta que aúna en un solo trago los cinco sabores presentes en el paladar: dulce, amargo, ácido, salado y umami. Se comercializan en un maletín que incluye una botella de ginebra, seis tónicas y un medidor en forma de vaso de precipitado para servir la copa perfecta que durante estas Navidades. ¿Te apuntas?

LECTURA OBLIGADA: BÉKER6

La historia de un restaurante emblemático de la capital. Como ellos mismos citan: Sin corsés, sin etiquetas e imposible de clasificar. Béker6 abrió como el lugar donde comer igual que en casa pero rodeado de gente. Recetas y anécdotas conviven entre páginas para el deleite de muchos. Así es esta joyita gastro-literaria que todos queremos tener en la estantería de nuestra casa. El deseo perfecto para los coleccionas de preciosas piezas gastronómicas. ¡Me lo pido!

ACEITE DOMINUS COSECHA TEMPRANA

El distintivo “Jaén Selección” engloba a los mejores aceites de oliva extra de esta provincia. Con esta insignia se premia la excelencia en la calidad de este producto, emblema del principal cultivo de Jaén. Cualquiera de sus 8 aceites con el distintivo de calidad merecen ser regalados. Aquí presentamos uno de ellos: Dominus Cosecha Temprana. Como ellos mismos citan Dominus Cosecha Temprana es «la expresión de un deseo, el de la obtención de un Aceite de Oliva Virgen Extra de calidad singular y exclusiva, así como el fruto de décadas de experiencia de la familia Montabes Vañó». De suave entrada en boca, con registros frescos, ligeros y elegantes que expresan la amable presencia de plantas aromáticas combinadas con frutos secos crudos. Un regalo ideal para aquellos amantes de los homenajes para empezar el día. ¿Quién se puede resistir a una tostada caliente, recién horneada y bañada en aceite con sabor intenso y exquisito?

¡Y ahora sólo queda disfrutar! ¡Felices días, felices fiestas, feliz Navidad!

