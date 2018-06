Sandra Barneda es parca en palabras cuando se trata de hablar sobre su vida privada, pero en ocasiones levanta un poco el filtro y se salta esta máxima. Ha sido así esta vez en la presentación de la plataforma online de Personal Shoppers Lookiero. Allí no tuvo reparos en hablar sobre estilismo, el nuevo nombramiento de Màxim Huerta como ministro de Cultura y Deporte y, por supuesto, sobre Nagore Robles y su rumoreada boda.

[Así suda la gota gorda para tener un cuerpazo de revista]

¿Te consideras Fashion Victim?

Es que es muy difícil. Fashion victim al final acabas muriendo en el intento. Tienes que encontrar tu estilo y sentirte cómoda, aunque cuidado también con la zona de confort. Pero no, no me considero Fashion Victim. Me gusta ir bien y elegante, pero hay días que, vamos a desmitificar, vas a sacar al perro y te pones lo primero que pillas, no vas siempre divina de la muerte.

Nagore el otro día fue de blanco a Supervivientes y le dijiste que estaba muy guapa, ¿era un guiño a la posible boda? ¿Si te hiciera una proposición la aceptarías?

Bueno, nos lo pensaríamos. Si hay boda os enteraréis.

¿Vas a montarla a lo grande?

A mí me gustaría. Pero tendría que estar de acuerdo con ella y sentaría un precedente. Porque es mucho tiempo de lucha interna y externa y si decidiera casarme lo primero sería una fiesta, que es lo más importante. Más allá del rito. La gente, los amigos, la familia, compañeros de trabajo… Que fuera un día muy dado a la creatividad. Eso del banquete y el baile y la copa no. Habría más cosas. Nos lo curraríamos más.

¿Traje o vestido?

No lo sé. Depende del momento. Ni siquiera lo hemos hablado.

Y llegado el momento… ¿sería una decisión mutua o te atreverías tú a dar el paso?

Creo que, como en todo, es una decisión mutua. Lo de ‘Ay, me lo tienes que pedir tú’… no creo. Creo que primero lo tiene que pedir una y luego la otra. Hay que romper las maneras de hacerlo. Me quieres, te quiero, damos el paso y luego cada una que monte su sorpresa a la otra.

¿Tenéis pensado tener hijos?

No sé. Me estáis preguntando muchas cosas de un futuro que no sé. Por ahora hemos ampliado la familia con un perro nuevo. Y tenemos el gato, que Nagore ya lo ha adoptado perfectamente. Lo importante es cuidar la relación, quererse y estar ahí.

¿Crees que con este nuevo Gobierno pueden cambiar las cosas?

Yo estoy muy esperanzada. Hay gente muy experta en la materia, además gente que no forma parte de la política se incorpora y eso me parece muy interesante. Creo que es un gobierno para quedarse no solo un año y medio, sino más. Hay nombres buenísimos. Y el hecho de que sean más mujeres que hombres, no sé, yo creo que no lo voy a valorar. Tendríamos que decir que es igual que cuando ha habido más hombres que mujeres y punto. Pero sí destacar que ha vuelto el Ministerio de Igualdad y encima está en una vicepresidencia. Creo que Zapatero fue un visionario que nadie lo entendió y creo que ahora la sociedad está preparadísima para que empecemos a construir todos de la mano una sociedad más igualitaria y rica.

¿Qué te parece Màxim Huerta como ministro de cultura?

Pues fíjate que bien. Yo creo que le va a dar una modernidad y espero que él, que siempre se ha preocupado y ha sido tan crítico con cómo se trata a la cultura en este país, se aplique y la cuide. Sé que ha recibido muchas críticas y me parece injusto. Como siempre, los mediáticos que trabajamos en televisión parece que no tenemos que tener cultura. Creo que lo va a hacer muy bien y le deseo mucha suerte, de corazón.

¿Cómo llevas el reto Women’s Health?

La rodilla me está mejorando muchísimo porque cuando empecé hace un mes me dolía que no podía ni subir las escaleras, con lo cual, me he animado muchísimo. El tema del Indice de grasa, lo tenía bastante alto, porque no tiene nada que ver con el peso. Al no hacer deporte dejas de muscular y yo además hacía un deporte que no musculaba. Estoy aprendiendo mucho. Incorporar en el día a día el deporte y la alimentación está siendo… hay días que lo llevo bien, pero es difícil, quitarte de los azúcares procesados… Te das cuenta de lo mal que comemos a pesar de que creamos que comemos bien. Y las que tiramos de buena genética, realmente cuando te hacen el Indice de grasa, cuidado, porque puedes generar colesterol por el nivel de grasa que tienes. Es muy importante incorporar el ejercicio en tu vida aunque tú te veas bien.

La operación bikini entonces superada con éxito, ¿qué planes tienes para este verano?

De momento tenemos algún plan, que no voy a decir. Pero sí que no va a ser un gran viaje. Será por aquí por España y algún sitio cerquita de Europa.

¿Qué opinas de Jorge Javier Vázquez en Mujeres y Hombres y Viceversa?

A mí me parece fantástico. Hay muchos modos de encontrar el amor: aplicaciones, internet… Y un programa de Telecinco, pues también. Jorge se atreve con todo. Yo encontré el amor en Telecinco también.

¿Has utilizado aplicaciones para ligar? ¿Te animarías?

Nunca he usado. Es que al ser una persona pública es más difícil. No me parece mal, creo que es para gente que no tenemos tiempo y llega un momento que dices ‘¿Dónde conozco a gente?’ No tendría ningún reparo, aunque no la utilizaría para sexo porque nunca he sido de las de aquí te pillo aquí te mato, pero sí para conocer a gente interesante.