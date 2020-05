Todos los seres humanos estamos en un camino de crecimiento hacia nuestro autoconocimiento. Puedes elegir, como hacía Dorothy en El Mago de Oz, recorrer el camino de baldosas amarillas (que es el camino que escoge el corazón), o elegir otros caminos donde te guía la mente, que no siempre elige tu ruta con una mirada clara y limpia.

En realidad, las baldosas de todo camino van cambiando de color, incluso de tonalidad. La vida, en sí misma, es cambiante.

A veces las baldosas se tiñen de tonos suaves donde es fácil avanzar, y otra veces aparecen caminos de colores más intensos y aparentemente dificultosos. La vida es una especie de montaña rusa de acontecimientos y emociones que bien gestionados se convierten en una aventura inspiradora.

Dentro de este precioso camino que recorres, el viaje de tu vida, te encontrarás con situaciones que no has elegido. No son buenas ni malas aunque tu mente trate de juzgarlas y etiquetar las que te gustan y apetecen como “buenas” y nombrar las que no te gustan, te enfadan, inquietan o dificultan tu camino como “malas”.

La realidad es que todas son necesarias para tu crecimiento y experiencia, para que cumplas impecablemente con tu misión en esta vida. Y te darás cuenta de que hay aptitudes personales que se te dan mejor que otras. Debes aprender a trabajarlas.

Naciste con varios dones naturales. Son bondades que se te dieron para que tu camino en esta vida fuera más amable y tranquilo, para que avanzaras con confianza. Esos dones son la empatía, la sinceridad, la valentía, el amor incondicional, la paciencia, la tolerancia… Son súperpoderes que permanecen en tu interior a lo largo de toda tu vida.

Quizás ahora te estés preguntando que por qué si tienes el don de la valentía, sientes miedo en tantas ocasiones o como es que teniendo el don de la paciencia, te sientas

tan impaciente en determinadas situaciones.

A lo mejor te estás preguntando por qué tus fortalezas han ido haciéndose cada vez más pequeñas transformándose en aparentes debilidades que entorpecen tu camino como el miedo, la impaciencia, el odio, el rencor, la ira… ¿Te lo estás preguntando? Pues bien, he aquí la respuesta: Tú lo has permitido.

Me imagino tu cara: ¿Cómo? ¿Qué yo he permitido qué…? ¡Ni hablar! Pues sí, tú lo has permitido y lo has hecho alimentando el miedo en momentos en lo que no había nada que temer, practicando la desconfianza cuando no había razón, comparándote con otras personas, juzgándote y haciéndote pequeña cada día dificultando el brillo de tu esencia y disparando emociones y sensaciones que te frenan cada día, por el miedo a algo que pasa por tu mente pero que no es real, ya que todo está bien.

¿Cómo potenciar tus cualidades?

Para recuperar tu esencia y ser más paciente has de practicar la paciencia con pequeños gestos del día a día. ¿Por ejemplo? Esperar tu turno con alegría en la cola de la caja del supermercado. Y digo con alegría porque la verdadera paciencia implica tranquilidad y gozo.

Si estás sufriendo mientras lo practicas, no estás desarrollando la paciencia, sino frenando tus reacciones. Sirve, pero no es lo mismo. Empieza a ‘disfrutar’ de ese momento de espera y estarás cultivando tu preciado don. Es normal que te sientas nerviosa al principio si no has alimentando el ser paciente con pequeñas acciones en tu día a día.

Pero comienza con el cambio a partir de hoy y verás como notas resultados fabulosos. Para confiar más has de ser confiado todos los días. Confía en la incertidumbre y siente que todo está bien. Suelta la expectativa y déjate llevar por la confianza en la vida.

Incluso para amar más y mejor has de practicar el amor en pequeñas ocasiones que la vida te ofrece cada día, por ejemplo con compañeros de trabajo o vecinos. Igual que el deporte o meditar, son hábitos diarios que has de incorporar en algún momento del día, aunque solo sea cinco minutos.

Es como comer o dormir, lo haces todos los días, sin excepción. ¿Qué harás para desarrollar la tolerancia? Ya lo sabes, practicar, practicar y practicar.

Además, la práctica de la compasión y el agradecimiento multiplican en ti la valentía, la paciencia, la tolerancia, el amor propio y multitud de cualidades naturales que quizás estés echando de menos a día de hoy.

Cuando eres compasivo comprendes sin juzgar a la otra persona y quieres ayudarle a sentirse mejor. A la vez te sientes tú más generoso y te llenas de una energía bondadosa que te ayuda a desarrollar la paciencia, la confianza, el amor…

“Un ser humano es una parte del todo, llamado por nosotros el universo, una parte limitada en el tiempo y el espacio. Experimenta sus pensamientos y sentimientos como algo separado del resto, una especie de ilusión óptica de su conciencia. Esta ilusión es una especie de prisión para nosotros, que nos restringe a nuestros deseos personales y de afecto para unas pocas personas más cercanas a nosotros.

Nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión ensanchando nuestro círculo de compasión para abrazar a todas las criaturas vivas y toda la naturaleza en su belleza” decía Albert Einstein.

Agradece cada día respirar, vivir, hablar, andar, escuchar música, leer, dar un abrazo, tener un techo donde dormir, comida y agua.

Siente el agradecimiento cada noche al acostarte por tener la oportunidad de hacer de ese día el mejor día de tu vida.