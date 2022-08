Vorwerk abre su tienda online donde puedes conseguir Thermomix®, el robot de cocina más famoso en muchas décadas, y Kobold el innovador sistema de limpieza sin cable.

Venta personalizada

Vorwerk, la compañía fabricante del robot de cocina Thermomix® y del sistema integral de limpieza Kobold, ha creado el canal online para la venta directa de sus productos a través de las páginas web de sus agentes comerciales en Vorwerk. Así, se mantiene la experiencia de compra y la atención personalizada que caracteriza a la compañía, mientras el cliente puede realizar su compra desde la comodidad de su casa y en el momento que elija.

Con una filosofía orientada no solo a la venta sino a la satisfacción y a la excelencia de sus productos y servicios en todo el ciclo de vida, la figura de los agentes comerciales de Vorwerk es clave para la compañía. A partir de ahora, contarán con un espacio propio en la web de Vorwerk España a través del cual se podrán presentar indicando algunos de sus intereses y aficiones, así como su experiencia y área de especialidad para que el cliente online pueda escoger el más afín para realizar la compra y empezar juntos todo el acompañamiento posterior.

En las demostraciones de Kobold se muestran todas las cualidades del sistema integral

pero, sobre todo, se asesora al cliente teniendo en cuenta las necesidades de limpieza de cada hogar.

Testimonios de una usuario del servicio Vorwerk

“Las máquinas hacen su trabajo, pero si no te ayudan a manejarlas y sacarles el máximo partido al final no las usas. Tener un agente comercial a tu lado me encanta, para asesorarte en cualquier momento, para animarte a que uses el producto, para ofrecerte formación e información continuada tanto de novedades como de ofertas. Esa es la diferencia, no lo tienen los demás. Mi agente comercial es mi amiga, es parte de mi familia”, apunta Gloria, clienta de Vorwerk que cuenta con dos Thermomix® en su cocina.

“Con Vorwerk no solo compras un producto profesional, tienes cursos continuados y un asesor a tu lado gratis y para siempre”

Hablamos con un agente comercial para saber más de su función

Sandra es una de las profesionales más preparadas en el sector y lidera un equipo de 10 agentes con una cartera de más de 300 clientes: “Ninguna marca de electrodomésticos va a tu casa a enseñarte el producto y a explicarte cómo sacarle el máximo rendimiento. El acompañamiento es la clave”

