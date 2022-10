La compañía farmacéutica GSK lanza un mensaje de superación y actitud con el documental “Camino a la Esperanza” para las mujeres con cáncer ginecológico. Con el apoyo de las organizaciones de pacientes AMOH y ASACO, la sociedad española de oncología médica (SEOM) y el Grupo español de investigación en cáncer de Ovario (GEICO).

En España, el cáncer ginecológico es el tercero más común entre las mujeres¹. No obstante, la mortalidad dentro del número de mujeres diagnosticadas de estas patologías está disminuyendo gracias a las medidas de prevención, diagnóstico precoz y avances en el tratamiento².

Este documental narra la historia de 8 pacientes de cáncer ginecológico que deciden emprender junto a dos oncólogas un camino de superación hasta el pueblo de La Esperanza en Tenerife.

“Hemos elegido La Esperanza por todo lo que lleva implícito. Es aprendizaje, es superación, es resiliencia y también por lo mucho que significa para todas nosotras y para todas las mujeres que han pasado por el cáncer ginecológico. Este documental será una forma de dar visibilidad a esta enfermedad y también mostrar la fuerza presente en cada una de vosotras.” Manuela Domenech, directora comercial de oncología GSK.

«Camino a la Esperanza», el documental

A lo largo de tres días las protagonistas llevaron a cabo tres etapas de un camino con destino a La Esperanza (El Rosario). Un lugar tinerfeño perfecto para transmitir el mensaje.

La marcha se inició el pasado viernes 27 de mayo en San Cristóbal, La Laguna, con una primera etapa hasta Mesa Mota con un recorrido aproximado de 7 km. Al día siguiente dieron comienzo a la segunda etapa, en la que las protagonistas recorrieron el parque natural de Anaga, y para finalizar, el último día recorrieron los Montes de Agua García hasta llegar a La Esperanza, recorriendo un total de 21 km. Durante los tres días de viaje y de rodaje del documental, los sentimientos de las pacientes afloraron. Estas relatan cómo se sintieron cuándo recibieron el diagnóstico, su actitud ante la situación, cómo lo aceptaron sus familiares, y cómo en algunos casos, este tipo de cáncer ha afectado a todas las mujeres de su familia.

«Camino a la Esperanza» ha sido una aventura emocionante cargada de momentos de amistad, equipo, pero, sobre todo, esperanza. Este documental valiente nace con la idea de dar voz y visibilidad a todos los tipos de cáncer ginecológicos que existen y promover hábitos de vida saludable entre las pacientes y ya se encuentra disponible en la página web de GSK, click aquí.

Deporte y nutrición: la importancia que supone para las pacientes

Se ha demostrado que, una dieta balanceada ligada a una rutina habitual de ejercicios puede ayudar a prevenir el desarrollo de cierto tipo de tumores3. Por otra parte, cada vez existen más pruebas que ratifican que los comportamientos sedentarios, como estar sentada o recostada por largos períodos de tiempo, probablemente aumenten el riesgo de desarrollar cáncer de endometrio y ovario4,5.

“Los beneficios de una vida saludable son fundamentales, hay que educar a las pacientes, incluso desde épocas más tempranas de la vida. Pero si no ha ocurrido hay que educar en una vida sana, eso implica hacer deporte, una alimentación saludable, evitar los hábitos no saludables y tener la mente sana, no tóxica. Eso se puede conseguir con apoyos psicológicos y con recursos como el deporte, el mindfulness y el yoga, que nos ayudan a interiorizar y a tener una mente sana en un cuerpo que llegará a ser sano”. Dra. María Jesús Rubio Pérez, Oncóloga del Hospital Quirón salud Córdoba.

¿Qué importancia y significado tuvo la esperanza entre las pacientes para sobrellevar el cáncer ginecológico?

Hoy en día, es muy probable que tengamos un familiar, amiga o conocida que haya sido diagnosticada de un cáncer ginecológico. Una noticia así nunca es fácil de gestionar, sobre todo por el desconocimiento, la incertidumbre y la necesidad de aceptar una nueva etapa en nuestras vidas, es ahí cuando la Esperanza juega un papel fundamental. Es una compañera de viaje que puede ayudarnos a seguir siendo nosotras mismas y hacer nuestro camino mucho más llevadero.

“Esta experiencia es una metáfora preciosa de que la esperanza no es solo un lugar al que llegar, es un camino, es algo que recorremos día a día, la esperanza la construimos con todas las ilusiones que nos hacen levantarnos por la mañana a pesar de tener muchísimas dificultades en nuestra vida”. Irene Roldán Gallego, paciente.

“¿Qué le diría a una mujer que me está viendo ahora mismo? Que nunca pierda la esperanza, que yo conocí la palabra cáncer hace casi 20 años y he visto muchísimas cosas. Mientras respires, estás viva.” Marisa Cots, paciente.

La unidad de Oncohematología de GSK tiene el compromiso de apoyar el conocimiento y prevención del cáncer ginecológico trabajando por una investigación, desarrollo e innovación continua, que ayude a transformar la calidad de vida de las personas afectadas, transformando juntos el cáncer en esperanza. Porque creen firmemente que el bienestar de las mujeres mañana dependerá de los avances que consigamos hoy.

