¿Qué hacer si sufres de ojo seco?

Los expertos consideran que los nuevos hábitos de vida están influyendo negativamente en los síntomas y, por tanto, en la incidencia5 Una situación que ha empeorado además con la pandemia del Covid-19, puesto que durante el periodo de confinamiento hubo un incremento en la media de horas de exposición a las pantallas.

Por otro lado, también influye el envejecimiento de la población. Las enfermedades oculares como el síndrome del ojo seco y sus signos también aumentan con la edad.3 Por dicha razón, la prevalencia de la enfermedad incrementa con el envejecimiento poblacional, que va unido al aumento de enfermedades, como la diabetes6,7, que están ligadas a la EOS.5

Las enfermedades oculares como el síndrome del ojo seco y sus signos también aumentan con la edad.3 Asimismo, las mujeres son uno de los grupos más vulnerables ante estas patologías³, y tal y como señala el Prof. Benítez del Castillo, “tienen un riesgo 5 veces mayor de padecer el síndrome del ojo seco”.8 En particular, el riesgo incrementa a partir del periodo de la menopausia cuando las mujeres experimentan una reducción de las hormonas sexuales. El descenso de estas hormonas produce alteraciones en el epitelio de la superficie ocular y en las glándulas lagrimales y Meibomio que puede causar los síntomas más comunes del síndrome del ojo seco.9

¿Cómo elegir la lágrima artificial más adecuada para el ojo seco?

Encontrar la lágrima artificial adecuada puede ser un reto. Es importante que utilices la lágrima artificial que mejor cubra tus necesidades.10

Por ello, Allergan, an AbbVie Company, ha desarrollado OPTAVA® ADVANCE, una fórmula sin conservantes, compuesta por ácido hialurónico, carmelosa y osmoprotectores, frente al picor, la sequedad y lagrimeo constante del ojo seco.11 Con OPTAVA® ADVANCE Allergan, an AbbVie Company da un paso más en el compromiso de cuidar la salud ocular de las personas gracias a su fórmula única que hidrata, lubrica y protege los ojos11, permitiéndoles mantener su rutina diaria y aliviando las molestias que tanto afectan a la calidad de vida y hace que disminuya la productividad laboral.1

¿Qué hacer si sufres de ojo seco?

En primer lugar, debes buscar a un oftalmólogo que pueda hacer un diagnóstico preciso y recomendar el tratamiento adecuado. También se recomiendan algunos cuidados que te pueden ayudar a tener una mejor salud ocular:

Aumenta la humedad relativa del ambiente12 Colocando por ejemplo un humidificador en el lugar de trabajo. Haz descansos frecuentes de la pantalla del ordenador13 Lo recomendable es trabajar dos horas con el ordenador y hacer descansos de media hora en que se puedan hacer otros trabajos que no sean de fijar la vista en la pantalla. Ten en cuenta la calidad de la pantalla13 Lo importante es que la pantalla tenga una buena resolución, los filtros de la pantalla no aportan nada. Coloca la pantalla un poco por debajo de la línea de visión13 Si la pantalla está muy alta, tienes los ojos más abiertos y la hendidura palpebral (la abertura natural que existe entre los párpados) es más grande, lo que implica que la superficie de evaporación es mayor y el ojo se seca más. Utiliza gafas en lugar de lentillas si trabajas con un ordenador12 Las lentillas son un factor que agrava el ojo seco, por el contrario, las gafas protegen del aire que seca los ojos. Bebe agua12 La deshidratación empeora el problema de la enfermedad de ojo seco. Evita el tabaco y el alcohol13 Que son dos de los factores que favorecen la enfermedad de ojo seco Aumenta la ingesta de omega 3 y disminuye la ingesta de omega 613 Elige alimentos como el pescado azul, las legumbres o los frutos secos y evita el exceso de carne. Utiliza un tratamiento para la enfermedad de ojo seco12 El oftalmólogo te indicará cuál es el que se adapta mejor a tus necesidades

