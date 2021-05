Uno de los principales síntomas del cansancio crónico es olvidar con demasiada frecuencia los términos precisos para referirte a algo de lo que quieres hablar. Si notas que te cuesta mantener una conversación fluida porque no encuentras las palabras, y buscarlas en tu memoria supone un gran esfuerzo, empieza a sospechar.

¿Sientes malestar corporal, e incluso notas dolor en músculos y articulaciones pese a no haberte dado ningún golpe ni haber hecho esfuerzos o deporte últimamente? Este es otro de los síntomas más típicos del cansancio crónico.

Te duele la garganta

No estás enferma ni has cogido frío, pero te duelen las amígdalas como si fueras a desarrollar placas. Este malestar suele permanecer durante días sin evolucionar hacia la gripe, pero tampoco desaparece: es una señal de alarma. También el dolor de cabeza es muy frecuente, puede que te acompañen semanas y no encuentres una causa para su aparición.