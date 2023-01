Sentir agotamiento a todas horas o muy poca energía en tu día a día puede delatar que estás baja de defensas o que el frío te está pasando factura. Toma nota de estos sencillos consejos… ¡Y actívate!

Acuéstate siempre a la misma hora

El sueño ayuda al cuerpo y a la mente a recuperarse del cansancio de cada día. Además, descansar bien también influye positivamente en nuestro estado general de ánimo y bienestar. Por ello, es muy importante que, en la medida de lo posible, intentes seguir una rutina en lo que se refiere a la hora de acostarte y levantarte. Esta es la mejor forma de que la melatonina, la hormona que se encarga de regular el sueño, cumpla su función. Y si alguna noche no has descansado como deberías, no dudes en echarte la siesta. Eso si, con 20 o 30 minutos es suficiente.

Haz deporte

En otoño, el frío va ganado terreno y tu sistema inmunitario se debilita. Aunque parezca contradictorio, el deporte es una forma excelente de llenarte de energía: cuando tu cuerpo está en actividad, el ritmo de la circulación sanguínea y el abastecimiento de todas las células del cuerpo aumentan. Resultado: esta sana costumbre te ayuda a mantenerte fuerte y a combatir el cansancio. Apúntate a clases colectivas en el gimnasio, nada unos cuantos largos, sal a correr… No importa la actividad que elijas, lo que cuenta es que disfrutes. Y no hay excusas, siempre puedes sacar algo de tiempo. Con dos o tres días por semana es suficiente y seguro que después le coges el gustillo.

Busca la luz del sol

El sol, o más concretamente, la luz que irradia, nos hace sentir bien y estar más activos, ya que bloquea la secreción de melatonina, la hormona del sueño. Por tanto, aunque en invierno haya menos horas de luz, una buena idea es aprovechar el descanso de la comida para dar un paseo de 15 o 20 minutos. Este pequeño gesto cotidiano te ayudará a cargar pilas y sentirte mucho más activa para afrontar el resto del día.

Medita todos los días

La meditación es muy útil cuando se trata de reducir el estrés mental. Además, descubrirás que si la practicas regularmente, también puede ser una excelente herramienta para combatir el cansancio. Es muy fácil de practicar, se trata de poner toda tu atención en un ‘objeto’ y de este modo, lograr hacer un corte en la corriente de pensamientos. Es decir, dejar la mente en blanco y desconectar por completo de todo. Los objetos de meditación más comunes son la respiración, la música, la llama de una vela… Tú decides.

Bebe más agua

A veces, el cansancio es simplemente un síntoma de que estamos deshidratadas. La sed aparece cuando la deshidratación está en el 1% o 2% pero, en ese momento, el cuerpo ya está sufriendo el impacto en el funcionamiento del cuerpo y la mente. Además la falta de agua en el organismo también puede ir acompañada de dolores de cabeza. Por tanto, recuerda beber cada día como mínimo dos litros de agua. Si te cuesta mucho puedes probar a añadir unas gotitas de limón o un par de hojas frescas de menta o hierbabuena.

Ríete mucho

La risa es una buena terapia contra el cansancio gracias a que libera endorfinas, las hormonas encargadas de subir el estado de ánimo y los niveles de energía del cuerpo. Así que no dudes en tomarte unos minutos al día para reírte, por ejemplo, de un vídeo viral o compartir un momento de risas con tus compañeros de trabajo. ¡Lo que sea!