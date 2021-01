Moda, belleza, salud, hogar, testimonios, ocio, gastronomía… Todo esto y mucho más cada mes en nuestra revista.

Febrero, el mes del amor, nos lo está poniendo complicado. Por si no fuera suficiente con una pandemia, enero ha acabado con las secuelas de una nevada histórica en medio país que nos ha dejado a todos con el gesto helado.

Pero lejos de caer en la tristeza, te proponemos afrontar los problemas de frente y luchar contra ellos, porque acabaremos venciéndolos. Te damos ideas para que ganes fuerza, aliento positivo y mucha energía.

¿Sabías que el amor es un potente sanador que sube las defensas y genera enormes dosis de endorfinas curativas? ¿Y que hay soluciones eficaces para proteger tu piel del frío y tener siempre buena cara?

Para entrar en calor, te descubrimos riquísimas recetas veggies a tope de energía, prendas de moda con mucho estilo que podrás compartir con tu hija (o con tu madre) y testimonios inspiradores de mujeres que demuestran que los sueños están para cumplirse.

Por muchos contratiempos que se acumulen, siempre hay cosas buenas a tu alrededor. Búscalas, míralas, disfrútalas. Fomenta la risa, quiere mucho y deja que te quieran, cuida tu entorno y sonríe siempre. Es una buena forma de que todo empiece a mejorar.

A por ello.

Rosanna Rezusta

Redactora jefe



Este mes hablamos con dos de sus “cupidos”, la camarera Lidia Torrent y el barman argentino Matías Roure, felices de llevar casi cinco años ayudando a encontrar el amor a todo tipo de parejas. Incluso ellos lo encontraron…

Lidia Torrent: “El amor es el motor que mueve el mundo”

La barcelonesa de 27 años es hija de la modelo y presentadora Elsa Anka. Antes de convertirse en camarera, la vimos en otros programas como El debate de GH 15 o Pecadores’ y también participó en las Campanadas del amor de 2017, pero First Dates ha sido su gran trampolín televisivo.

Matías Roure: “El éxito del programa se debe a que todo es real”

Argentino de nacimiento pero ya con el corazón español, Matías Roure (34) llegó a la tele por casualidad, pero espera seguir aquí mucho tiempo y se siente feliz por ayudar a encontrar el amor en First Dates con sus cócteles: “Llevamos muchos años, pero yo lo vivo como si hubiéramos empezado ayer.

Lo disfruto muchísimo. No me sorprende el éxito porque la gente con el tiempo se dio cuenta de que en este restaurante absolutamente todo es real, la gente que se gusta es real, la que no también. Y cuando hay esa credibilidad no se necesita otra verdad. Y la gente ha descubierto que aquí te puedes enamorar”.

Además en nuestro número de este mes encontrarás temas como:

Los mejores colores para pintar tu casa

No es lo mismo pintar un dormitorio, donde buscas descanso, que un estudio, donde necesitas estimulación pero también concentración. Por ello, lo primero que debes hacer es pensar en el uso que vas a hacer de la estancia y las sensaciones que deseas que te transmita. Y, eso sí, antes de quedarte con un color, haz varias muestras y míralas a diferentes horas del día.

Juegos para agilizar tu mente

Los altos niveles de actividad mental se relacionan con hasta un 50% menos de riesgo de desarrollar demencia.

10 expresiones machistas que no sabías que lo eran

Hay comentarios que escuchamos tan a menudo que pasan inadvertidos porque forman parte de nuestra cotidianidad. Se incluyen dentro de los llamados micromachismos que debemos erradicar.

Cáncer de piel ¿Carcinoma o melanoma?

El cáncer de piel es el tipo de tumor más frecuente. Se produce por el crecimiento anormal y descontrolado de células cutáneas que se han alterado por la radiación ultravioleta procedente de la luz solar o de las camas de bronceado.

Adiós resfriados DEFENSAS ¡a tope!

El estrés, la mala alimentación y los cambios de temperatura debilitan nuestras defensas.

Si quieres evitarlo, este invierno sigue estas pautas.

20 beneficios reales que tiene EL AMOR (y que tú aún no sabías)

Muchos estudios aseguran que quienes tienen algún tipo de vínculo sentimental estable se encuentran más sanos que los que no. Esto es porque los buenos hábitos se contagian y es más fácil así garantizar una vida con mayor bienestar.

6 consejos para que a tu piel no le afecte el frío

Cuando las temperaturas bajan, la piel se vuelve más sensible y necesita cuidados especiales. Presta mucha atención al rostro, labios y manos, son las zonas más

expuestas y que más sufren.

¿Siempre cansada?

Aunque muchas veces recurrimos a la cafeína o el azúcar para elevar nuestros niveles de energía, hay otras soluciones que te ayudarán a poder combatir el cansancio. Quizá no estés haciendo lo adecuado…

Platos veggies deliciosos

La comida vegetariana no son solo ensaladas. Te proponemos varias recetas fáciles, saludables y llenas de color y sabor. Te ofrecemos 8 recetas deliciosas.

Vidas fascinantes: Bette David, La mala de la película que caminó entre su éxito en el cine y su fracaso en el amor

Más allá de su reconocimiento como actriz, Davis también fue la primera mujer en presidir la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. Además, creó en plena IIGM La cantina de Hollywood, un espacio par animar a los soldados.