Existe una serie de productos naturales que puedes utilizar para que tu barba crezca, sin recurrir a ningún tipo de químicos. Te enseñamos cuáles son los mejore remedios caseros para favorecer el crecimiento de la barba.

La barba es algo muy importante para muchos hombres. Es una moda más, un complemento, un accesorio de su propio cuerpo, y todos quieren tenerla perfecta. No obstante, a algunos les cuesta que les crezca de manera uniforme, lo que les puede causar inseguridad, frustración y una bajada de autoestima.

Antes se llevaba llevar la cara bien afeitada, quizás con una perilla o con una barbita ligera de unos 3 días. Sin embargo, desde hace algunos años hasta ahora, hemos visto cómo las barbas abundantes pasaban de ser algo hipster para convertirse en algo mainstream, ya que todo el mundo las lleva por lo bien que suelen quedar. En este artículo te enseñamos cómo cuidar y hacer crecer tu barba.

Cómo hacer crecer la barba más rápido

En primer lugar, debes saber que tener o no una buena barba depende, principalmente, de la genética. Pero esa genética no lo es todo, sino que también depende de cómo cuidamos la barba que tenemos. Quizás no tengas una barba muy abundante o frondosa, pero puedes sacarle el máximo partido para que luzca perfecta.

Para que la barba te crezca más rápido, tienes que dejar de afeitarte: no debes volver a hacerlo hasta que la barba empiece a ocupar parte de tu rostro:

Utiliza un cepillo específico para barbas para deshacer los nudos.

para barbas para deshacer los nudos. Pon suavizante para que no esté tan rígida.

para que no esté tan rígida. Utiliza aceite para la barba, para que no se escame la piel y para suavizar la barba durante la fase de crecimiento.

Cuando vayas a recortar tu barba, intenta no hacerlo muy cerca del mentón. Tienes que dejar que la barba crezca y esté bien formada antes de empezar a recortar. Además, el tiempo que deberás esperar para ver crecer la barba será mayor cuanto más joven seas, ya que el crecimiento de la barba es mayor conforme más edad se tenga. Es decir, con 50 años crece la barba más rápido que con 30.

Si estos cuidados no son suficientes para ver crecer la barba en mayor abundancia, puedes recurrir a algunos remedios naturales que podrás encontrar por casa.

Productos para hacer crecer la barba

Como ya hemos mencionado, la genética juega un papel fundamental en el crecimiento de la barba. Pero también hay otros factores que favorecen su crecimiento, como lo son una dieta equilibrada, hacer deporte habitualmente y llevar un estilo de vida saludable. También se debe controlar el estrés, ya que con él nuestra piel se resecará y motivará que se caiga el cabello.

Lo primero que piensas cuando empiezas a perder pelo, tanto de la cabeza como de la barba, es recurrir a los típicos tratamientos de farmacia que son anti-caída del cabello. Pero nosotros te recomendamos que mejor utilices productos naturales en lugar de los químicos, ya que podrás combinar unos con otros y aplicarlos varias veces si no funcionan la primera vez. Además, no suelen tener efectos secundarios.

Los productos químicos, por su parte, estimulan el crecimiento del cabello, pero no hacen que crezca el vello facial, por lo que tu barba seguirá tal y como está. Esto es porque el consumo de testosterona artificial (compuesto por el que están formados estos suplementos) no activa el crecimiento del vello facial.

Cuida tu dieta

Si incluyes en tu dieta vitaminas como la B7, B8 y H (que son biotinas) a través de suplementos vitamínicos o consumiendo alimentos ricos en ellas (como yema de huevo, carne, leche, cerveza), ayudarán a que crezca tu pelo, no solo el de la cabeza, sino también el facial. La vitamina D también colabora para que los folículos se activen.

También puedes incluir en tu dieta alimentos que aumentan la testosterona de forma natural, como son las verduras de hoja, como la col, la lechuga o la escarola.

Ponte una mascarilla de tomate

El tomate tiene grandes propiedades para el crecimiento del vello facial. Aplícalo en tu barba como si de una mascarilla se tratase.

Coge varios tomates maduros y tritúralos hasta que estén líquidos.

y tritúralos hasta que estén líquidos. No les quites las semillas.

Ponte el mejunje sobre la barba, de manera que quede toda cubierta.

Haz masajes circulares .

. Deja que actúe durante unos treinta minutos .

. Aclara con mucha agua templada.

Usa aceite de ricino

No es la primera vez que leemos que el aceite de ricino favorece el crecimiento del vello facial. Aplicado con un gupillón, es perfecto para el crecimiento de pestañas y cejas. Aplicado en la barba, hará que crezca más abundante y fuerte, ya que previene las lesiones de la piel que pueden afectar al crecimiento del vello, y sus ácidos grasos omega 3 fortalecen y reparan la piel y el vello.

El aceite de ricino tiene que ser aplicado por la noche, antes de ir a dormir, para que actúe mientras estás acostado durante unas cuantas horas. Recuerda masajear bien el aceite para que penetre en los poros y cubra toda la barba. Por la mañana aclara muy bien con agua fresquita. Insiste mucho pero hazlo con cuidado, ya que este aceite es difícil de eliminar.

Aceite de hueso de mamey y otros aceites esenciales

El hueso del mamey (fruto de un árbol de Centroamérica), es muy rico en vitaminas, ácidos grasos y minerales, por lo que tiene efectos nutritivos y humectantes. Para que crezca el vello con este aceite, hay que aplicarlo exactamente igual que el aceite de ricino, sobre la piel limpia y seca, por la noche.

Otros aceites parecidos son el aceite de jojoba, el de eucalipto, el de semilla de uva y el de almendras.

Lociones de romero

El romero tiene propiedades antisépticas y medicinales, que ayudan a que la barba crezca más rápido y fuerte. Puedes mezclar el romero con:

Miel : haz una infusión de romero, canela, un diente de ajo, una cucharada de aceite de oliva y un poco de miel. Cuando se haya enfriado, aplícala en el rostro durante 30 minutos. Si quieres, añade cebolla para que active la circulación sanguínea.

: haz una infusión de romero, canela, un diente de ajo, una cucharada de aceite de oliva y un poco de miel. Cuando se haya enfriado, aplícala en el rostro durante 30 minutos. Si quieres, añade cebolla para que active la circulación sanguínea. Aceite de coco: mezcla un poco de aceite de coco con romero fresco o con aceite esencial de romero. Masajéalo sobre la barba y deja actuar unos 20 minutos. Después aclara con agua tibia.

Loción de limón y canela

El limón posee ácidos alfahidroxiácidos que favorecen el crecimiento del vello. Mezcla el jugo de un limón con una cucharadita de canela. Aplícalo en movimientos circulares sobre la barba.

Estos son algunos de los remedios caseros que puedes utilizar para que tu barba empiece a ser más frondosa y abundante. Notarás los efectos enseguida si eres constante.