Estas manchas en la piel aparecen, sobre todo, cuando hay cambios repentinos de peso. Te enseñamos cómo puedes eliminarlas.

Nuestro cuerpo está en un constante cambio, y esto lo notamos principalmente en la aparición de las estrías. Aproximadamente, un 50% de las mujeres las sufren, y este porcentaje aumenta durante el embarazo, pues la piel del abdomen se estira. Estas marcas en la piel pueden causar inseguridad y una bajada de autoestima en muchas ocasiones. Además, no solo las sufren las mujeres, sino también los hombres, aunque en menor medida.

Las estrías son unas líneas de color blanco, violeta o rojizo que aparecen en sobre la epidermis cuando el cuerpo cambia de repente. Son cicatrices que aparecen al romperse las fibras de la piel cuando esta se estira. De las tres que hemos mencionado, las blancas son las más difíciles de eliminar y, por tanto, las que nos pueden hacer sentir más incómodas y las que nos quitan el sueño

Son marcas que suelen acomplejarnos y que intentamos eliminar por todos los medios, aunque no es algo de lo que tengamos que preocuparnos, puesto que no perjudican nuestra salud. No obstante, si quieres deshacerte de ellas, sigue leyendo, pues te traemos las mejores técnicas para eliminarlas.

¿Por qué aparecen las estrías?

Cuando aparecen las estrías, primero son de un color rojizo. Es entonces cuando podemos tratarlas con mayor facilidad. Sin embargo, cuando se vuelve de un color blanquecino, significa que la estría lleva mucho tiempo en la piel y, por tanto, será más complicado eliminarla. Las estrías blancas aparecen, principalmente, por:

Haber estado embarazada. Durante el periodo de gestación, por el estiramiento de la piel del vientre, es normal que aparezcan las estrías . Lo mejor para tratarlas es utilizar cremas antiestrías o un aceite de almendras que mejore la elasticidad de la piel y regenere la elastina y el colágeno.

. Lo mejor para tratarlas es utilizar cremas antiestrías o un aceite de almendras que mejore la elasticidad de la piel y regenere la elastina y el colágeno. Haber aumentado o perdido peso de manera rápida . Suelen aparecer estrías en el abdomen, en los pechos, en los glúteos o en las piernas, debido a que el colágeno de la piel se altera.

. Suelen aparecer estrías en el abdomen, en los pechos, en los glúteos o en las piernas, debido a que el colágeno de la piel se altera. Las hormonas y la genética también tienen mucho que ver en la aparición de estrías. Muchas de ellas aparecen en la pubertad , periodo en el que existen muchas irregularidades y alteraciones hormonales.

, periodo en el que existen muchas irregularidades y alteraciones hormonales. No hidratarse, tener una alimentación mala y no hacer ejercicio físico también favorecen la aparición de estrías. Si no le damos estos cuidados a la piel de nuestro cuerpo, no podrá oxigenarse.

Si notas que en tu cuerpo están apareciendo estrías rojizas, es el momento de que las ataques cuanto antes para que no lleguen a transformarse en estrías blancas.

Eliminar las estrías blancas

Quitar las estrías blancas es algo muy complicado, pero no imposible. Si eres constante y sigues alguno de estos métodos, podrás conseguirlo. Las opciones son:

Láser: trata las cicatrices en profundidad y produce más elastina y colágeno , regenerando la dermis y la epidermis, por lo que es perfecto para quitar tanto las estrías rojas como las más blanquecinas.

, regenerando la dermis y la epidermis, por lo que es perfecto para quitar tanto las estrías rojas como las más blanquecinas. Ácido hialurónico: es famoso por sus propiedades hidratantes. Se infiltra en la piel con otros compuestos para rellenar esas estrías blancas y devolver a la piel su elasticidad .

. Radiofrecuencia: se estimula la producción de elastina y colágeno aplicando calor en la piel con agujas diminutas. La piel se reafirma de manera casi inmediata.

aplicando calor en la piel con agujas diminutas. La piel se reafirma de manera casi inmediata. Tratamiento de plasma: este método consiste en extraer una muestra de sangre de la que, a su vez, se extraerá el plasma, que tiene factores de crecimiento. Este plasma se inyectará en las estrías, que se regenerarán.

Por supuesto, estos tratamientos tienen que ser llevados a cabo por profesionales, que antes de aplicártelos tendrán que darte el visto bueno y aconsejarte cuál es el mejor para tu caso concreto.

Eliminar las estrías con remedios caseros

Probablemente, antes de pasar por alguno de los tratamientos mencionados, querrás probar a quitar las estrías con elementos que encuentres en casa. Con estos tratamientos conseguirás evitar que aparezcan y disminuir su apariencia.