¿Cómo te sientes al terminar tu día y ver que te has quejado de todo y de todos ?

Cuando te quejas constantemente piensas que te desahogas, pero no te das cuenta cuánto contaminas tu interior. Todo eso que expresas en una queja no se va de ti porque lo hagas, al contrario, cada vez va más profundo, hasta hacerte creer que todo por lo que te quejas es real.

Quejándote solo pierdes tiempo, energía y vida. No importa que te quejes con una persona o que lo hagas interiormente, el daño que te haces es el mismo.

¿Qué encuentras en cada queja al Universo?

Sólo piensas: ¿por qué me pasa esto a mí?, ¿por qué me tiene que pasar esto? o ¡qué desgraciado soy!, ¡todo lo malo me pasa a mí!.

No hagas de la queja tu forma de vida. La queja constante te convierte en una persona con la que los otros no quieren estar. No es agradable estar con una persona que se queja constantemente. Si bien al principio, atraes a los demás por compasión: ¡pobrecito, mira todo lo que le sucede!, pero cuando descubren que esa queja forma parte, inconscientemente, de tu forma de vida, se alejan de ti, ya que les acaba contaminando y afectando negativamente en sus propias vidas.

Con la queja constante caes en la distorsión de la realidad tal cual es, porque solo te enfocas en una parte de ella. La realidad tiene acontecimientos positivos, que te encantan y eliges, y tiene eventos y situaciones, incluso personas que no eliges. Si de manera selectiva, solo te enfocas en las cosas negativas, terminas creyendo que el mundo es tal cual tú lo estás viendo.

Si además gastas inútilmente el tiempo en quejarte de situaciones que son inevitables y no puedes cambiar, lo único que estarás haciendo es malgastar tu valiosa energía que podrías invertir en algo más productivo que quejarte. La aceptación es el camino para dejar de quejarte y dejar de sufrir.

¿TE HAS PREGUNTADO ALGUNA VEZ PARA QUÉ TE QUEJAS, POR QUÉ TE SURGE ESE DESEO?

Tus pensamientos, tus frustraciones, tus expectativas hacen que el ego dirija tu mente y esa queja se transforma en una forma de liberar la ansiedad que te producen esas situaciones, o cosas imaginarias, ¿Qué haces?: TE QUEJAS.

Cuanto más te quejas menos feliz eres y entras a vivir en la escasez y comienzas a pensar que no tienes otras alternativas más valiosas. Pero hay otras posibilidades si cambias tu percepción de las cosas por una percepción de aceptación y abundancia.

Tú eliges, eres tú quien acepta la situación de la que te estás quejando. Quejarse del pasado no va a cambiar las cosas, quejarte del presente tampoco.

Y ¿Qué puedes hacer? Decide a partir de hoy no quejarte más y simplemente ser.

¿Qué significa simplemente SER?

Sentir que no tienes que arreglar nada, solo estar en el presente sin quejas, ni argumentar y sin excusas, con aceptación. Significa que podrás sentir la paz en ti, a cada momento, con calma, con alegría y con confianza.

ES ESTAR AQUÍ Y AHORA

Paz Calap

Más allá de la felicidad está la paz.

