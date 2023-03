Qué se puede heredar (y qué no) de padres a hijos

Seguro que en más de una ocasión te has preguntado por qué tienes ese color de pelo o esa estatura. O quizás te hayas planteado de quién sacaste tu carácter. Pues toma nota, te lo contamos todo

Suele pensarse que los rasgos físicos y de la personalidad se transmiten de forma directa de padres a hijos, pero... ¿Cuánto de lo que somos se hereda? A grandes rasgos, las personas tenemos la mitad de los genes del padre y la otra mitad de la madre, aunque no siempre sacamos lo mejor de cada uno. ¡Toma nota!

Color de los ojos

La tonalidad de nuestros ojos depende de los genes que nos han trasmitido nuestro padre y nuestra madre y de los que a ellos les trasmitieron sus padres. Aquí lo más importante son los genes dominantes y los recesivos, ya que el color marrón es dominante sobre el del color azul o el verde, por lo que hay más posibilidades de que se tengan los ojos oscuros si uno o ambos padres también los tienen. Eso sí, si los dos padres los tienen claros, solo trasmitirán ese gen y será más fácil tener ojos claros.

Estatura y corpulencia

La altura de nuestros padres predice el 80%-90% de nuestra estatura. Además, los genes de estatura alta y corpulencia robusta son más fuertes que los de estatura baja y corpulencia delgada. Aunque la tendencia es heredar la altura del padre y la corpulencia de la madre.

Tamaño de los labios y forma de la nariz

Si uno de nuestros padres tiene los labios gruesos, éstos predominarán frente a los labios finos. En cuestión de la nariz, la de punta recta domina a la respingona, y el puente estrecho le gana al ancho.

Tonalidad y tipo de cabello

El gen del color oscuro del pelo también es dominante frente al gen del pelo claro. Por eso, no es extraño que cada vez haya menos personas en el mundo que tengan el pelo rubio o pelirrojo. Pero no solamente se hereda el tono del cabello de los padres, sino su forma. Por ejemplo, el pelo ondulado prevalece siempre frente al pelo rizado y éste se impone sobre el liso.

Pecas

Las pecas, esas pequeñas manchas en la piel provocadas por un aumento de la melanina, presentan una alta heredabilidad. Es decir, los hijos de padres con pecas, también tienden a tenerlas.

Carácter y personalidad

¿Alguna vez te has visto reflejada en la cabezonería de tu madre? ¿O te has dado cuenta de que tu hija habla con los mimos gestos que tú? Lo cierto es que algunos rasgos de la personalidad parecen tener una base genética, aunque no es lo único que colabora en ello. El entorno de la persona también marca su forma de ser. Por ejemplo, si tu hija tiene tendencia a la depresión o al mal genio y vive en un hogar lleno de tensiones y de tristeza lo más probable es que esto influya en su personalidad. En cambio, si vive en un entorno donde hay mucho optimismo, su personalidad podrá desarrollarse hacia otros caminos.

Inteligencia

La inteligencia también se hereda. Tanto las capacidades motoras como lingüísticas, emocionales y espaciales se heredan de nuestra madre, pero solamente en un 55%. El resto está determinado por la educación, la estimulación temprana, la alimentación saludable, el entorno...

Adicciones

La influencia del factor genético en el desarrollo de un trastorno adictivo oscila entre el 40% y el 60%. Por lo tanto, se puede decir que es importante. Está demostrado que los hijos de adictos tienen 8 veces más probabilidades de desarrollar una adicción. Eso sí, se hereda la conducta de búsqueda de placer, las alteraciones metabólicas y la predisposición al consumo, pero hay múltiples factores más que harán que esa adicción se desarrolle o no.