Lo sano es que se dé un principio de reciprocidad. La incondicionalidad bien entendida solo va de padres a hijos para darles base y sostén.

Cuando el duelo no se acepta surgen una montaña rusa de emociones intercaladas: tristeza, ira, crisis de llanto, alegría, euforia… incluso puede que no esté dejando salir otras más difíciles de afrontar, como el dolor y la angustia permanente.

“Muchos adictos emocionales no se permiten sentir esas emociones, por mecanismo de autodefensa o por miedo al rechazo social, idealizando la situación. La solución reside en reconocer y trabajar todo sentimiento experimentado”, dice Pilar Guerra.

¿Se puede amar a dos personas a la vez?

El amor es una cualidad que se expresa con tantos individuos o momentos como la vida te regale. “Podemos amar a muchas personas, también en pareja. Hemos visto casos en consulta que sin buscarlo ni desearlo, estando bien con sus parejas, se enamoran de otra persona. Conviene valorar cómo afrontar esta nueva situación emocional“, cuenta Mercedes.

Lazos de sangre

“La consanguinidad a veces establece unos vínculos afectivos únicos. Pero hay relaciones sociales que compensan la falta de hermanos o la mala relación con estos. Los hermanos pueden llegar a ser esos amigos que no elegimos, pero los amigos creados en base a nuestras afinidades y preferencias, hacen que muchas veces se establezcan lazos muy estrechos y duraderos con ellos”, concluye Mercedes Bermejo.

Cuando amar es enfermizo

El amor implica dejar que las cosas sigan su curso sin interferir y respetando las opciones. El amor enfermizo aparece cuando estar con el otro, vivir con el otro, preocuparse por el otro o sentir celos se vuelve una auténtica obsesión.

Cuando se despierta el temor por dañar la relación, discutir o cualquier cosa que afecte la armonía es síntoma de que uno de los miembros de la pareja tiene baja autoestima, no se valora lo suficiente y cree que no se merece una pareja que la haga feliz. El amor insano está muy ligado con un criterio de pertenencia.

Pero nadie es una propiedad. “Muchos padres -comenta Marián- pueden tener deseos inconscientes de tener hijos para no sentirse solos, ser cuidados cuando se hagan mayores o para que los niños cumplan sus sueños.

Hay personas que enferman cuando los hijos no responden como desean o que coaccionan, manipulan, culpan, castigan o agreden si no responden a sus necesidades”. “Amar incondicionalmente a un hijo es necesario para su desarrollo emocional –recuerda Mercedes-, con el fin de cubrir las necesidades del menor, no para cubrir las carencias, miedos o dificultades del adulto”.

Tener cerca a quien amas relaja

Por regla general cuando se busca un compromiso de pareja, se busca proximidad y pasar tiempo juntos. La distancia puede provocar carencia o sentimiento de abandono, y afectar a la autoestima o generar malestar.

“A veces se sufre y pueden darse sentimientos encontrados o dolorosos junto a obsesiones”, advierte Marián. “Puede crearse una distorsión de la realidad del otro y de la pareja, y afectar al ‘fondo de reserva’ emocional”, cree también Mercedes Bermejo.

166.530 – matrimonios en españa en 2019

91.645 (cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística) – Divorcios en España en 2019