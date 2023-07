Qué es la sarcoidosis, la grave enfermedad que Asraf padeció en los pulmones

La sarcoidosis afecta a 1 de cada 1.000 personas en España, sin embargo, para muchos es una enfermedad completamente desconocida. Actualmente más de 50.000 personas la sufren en nuestro país, siendo más los hombres los que la sufren. De hecho, son varios los famosos que la padecen, ejemplo de ello Asraf Beno. El novio de Isa Pantoja ha revelado que, aunque pudo superarla, los pronósticos de los médicos no eran nada halagüeños, tanto es así que le hablaron incluso de la posibilidad de quedarse ciego, un parte médico que él recibió con grandes miedos y sobre el que ahora se ha confesado, pero ¿de qué se trata este problema de salud?

El concursante de 'Supervivientes' no pudo si quiera participar en el reality hace tres años debido a que las pruebas médicas le diagnosticaron un primer grado de esta enfermedad. Un duro golpe del que le costó recuperarse, pero que afortunadamente ahora forma parte del pasado, tal y como ha explicado en 'Lecturas'. "Vieron que tenía algo raro en el pulmón, sarcoidosis. Es una inflamación de los ganglios del pulmón. El médico me dijo que ese problema de pulmones me podía dejar ciego y provocarme la muerte, pero hay varios estadios y yo estaba en el 1 así que lo más probable es que se curara solo", ha dicho.

Cuando solo tenía 24 años sufrió una patología inflamatoria que, en su caso, afectó a sus pulmones. Se crearon granulomas en varios de sus tejidos, provocando varios síntomas inevitablemente en él como la tos seca o la dificultad para respirar, los cuales apenas se apreciaban en un principio. Aunque puede afectar a diferentes órganos, el 90 % de los enfermos tienen afectación pulmonar. Otros se quejan de que, en vez del pulmón, en su caso lo damnificado ha sido el sistema nervioso, el corazón o los ojos. Se suele diagnosticar con una radiografía de tórax y en ocasiones se necesita una biopsia, siendo diminutos bultos los que se encuentran en los órganos.

Aunque existe tratamiento, en el caso de Asraf no fue necesario. Al encontrarse en un estadio muy temprano, no lo requirió y con el tiempo su enfermedad desapareció por completo. Un esquema que se ha repetido en el 50 % de los casos y que él celebra en la actualidad. Si bien llegó a pensar que podía morirse y los médicos le dieron plazos de vida "de un año", su salud se vio fortalecida y ahora está en óptimas condiciones. Y es que la sarcoidosis si afecta gravemente a los órganos puede requerir el trasplante de órganos, un caso extremo y que para este joven de 27 años en ningún momento se planteó.

Suele aparecer entre los 20 y los 50 años y puede aparecer también en los ojos. Según explican fuentes médicas, al inflamarse de manera prolongada puede provocar un glaucoma y posteriormente la ceguera, algo que Asraf temía. La sarcoidosis podía dañar su retina, especialmente si no se trata, ya que puede llevar a un deterioro de la visión.

Generalmente para tratarlo se utilizan corticoides, ya sea en comprimidos o en inyecciones, aunque hay otras opciones. Los expertos valoran tus síntomas o las posibles complicaciones que estos pueden conllevar en cada paciente, dando como apoyo fisioterapia para mejorar la fatiga o la fuerza muscular.