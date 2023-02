¿Qué comer en el día a día para envejecer mejor y más lento?

¡Pero qué importante es comer bien y qué razón tiene la frase 'Somos lo que comemos! Con una alimentación mala y a base de comida basura y productos con azúcar y harinas refinadas, lo único que conseguimos en adelantar el envejecimiento celular. Por suerte, la dieta mediterránea es rica en frutas, vegetales y hortalizas y es la mojar garantía de éxito para que el paso del tiempo se note menos y se lleve mejor. Es importante saber, claro está, que una alimentación rica en antioxidantes es clave para mejorar la calidad y la salud de la piel en general. Por supuesto, un correcto estilo de vida ayuda a prevenir la aparición de enfermedades degenerativas. Y es que los temas del comer... no son para tomárnoslos a la ligera.

¿Quién no ha soñado alguna vez con tener el elixir de la eterna juventud en su rostro? Según expertos, los primeros signos de la edad (aunque muy sutiles) aparecen entre los 25-30 años, de 35 en adelante suelen hacerse más visibles, siendo ya evidentes a los 50. Sabemos que cumplir años es motivo de alegría, pero ¿y si pudiésemos preservar la juventud durante más tiempo? Hoy en día existen numerosos cosméticos, tratamientos y servicios médicos dirigidos a este fin, pero ¿y por dentro?, ¿influye nuestra alimentación en cómo nos vemos por fuera? Toma nota. Es más fácil de lo que crees.

La vitamina C que no falte

Las naranjas, los pimientos rojos y verdes, el kiwi… todos tienen una alta concentración de esta vitamina, que promueve la síntesis de colágeno y elastina, las cuales se encargan de reducir la aparición de signos de envejecimiento en la piel.

Además, por si no lo sabías, incrementa el deseo sexual: si andas un poco flojo en este sentido y tu libido no está en su mejor momento, la vitamina C será una vez más tu aliada. Combinada con otras vitaminas, puede ayudarte a aumentar tu libido de manera natural y sin necesidad de tomar medicamentos o productos químicos.

La vitamina D tampoco

Recientemente, un equipo de científicos británicos reveló que niveles saludables de esta vitamina en el organismo pueden contribuir a frenar el proceso de envejecimiento, a la vez que protegen de ciertas enfermedades relacionadas con la edad. El marisco, los pescados azules, las setas o los huevos son importantes fuentes de vitamina D a tu alcance.

El Omenga 3, el amigo que nunca debemos dejar de lado

De entre todos los Omega, el más conocido por sus propiedades antiaging es el Omega 3, que ejerce un potente efecto antiedad, ya que evita que la piel se seque y se formen las tan temidas líneas de expresión. Podemos encontrarlo en el aceite de oliva, en los frutos secos, en el aguacate o en la avena, entre otros. El Omega es, sin duda, uno de los ácidos más necesarios para el correcto funcionamiento del organismo, por lo que los expertos en salud suelen recomendarlo en las dietas. Si no se tiene tiempo para comer semanalmente la cantidad de omega recomendado, siempre se puede recurrir a un complemento alimenticio.

¿Qué alimento tiene Omega 3? El aguacate. Y es que tienen la singularidad de contener una gran cantidad de ácidos grasos monoinsaturadossaludables. El aporte de grasa que ofrece es a base de grasas monoinsaturadas como el ácido oleico y grasas poliinsaturadas como el omega 3 y omega 6 ó ácido linoleico considerados como ácidos grasos esenciales ya que el cuerpo los precisa pero no es capaz de sintetizarlo.

El colágeno para mejorar la salud y el aspecto de la piel

El colágeno es una proteína que representa el 30% del total de proteínas de nuestro cuerpo, y que se ocupa de mantener la piel firme, lisa y elástica. Podemos encontrarlo en alimentos como los huevos, la cebolla, el limón o los frutos secos, entre otros.

Y, por último... El Retinol

Se trata de uno de los mejores activos para frenar el envejecimiento de la piel gracias a sus múltiples propiedades: antiarrugas, antioxidantes, despigmentantes, hidratantes, etc. Lo podemos encontrar en alimentos como el melón, el albaricoque, las chirlas, berberechos…