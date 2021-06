Consejos sencillos y muy fáciles de aplicar para hacernos la vida mucho mejor. Esto es lo que ha hecho Cristina Soria en su primera guía práctica que vas a tener con tu revista SEMANA: “Son ejercicios que nos van a servir para mejorar nosotros mismos y nuestro entorno”

Es conocida por sus consejos de superación y análisis de la personalidad a los distintos personajes públicos en televisión, pero ahora, Cristina Soria ha dado un paso más, escribiendo un libro único, que es a la vez una guía y un cuadernillo práctico para compartir con los lectores de SEMANA. El reto es que los lectores tengan pautas reales para poder mejorar su vida y tener éxito. “Van a encontrar una forma práctica y directa de alcanzar su bienestar. Para mejorar, por un lado, la relación de cada uno consigo mismo y con su entorno, y por otro lado, su relación con el trabajo. Son herramientas prácticas para llevarlo mucho mejor”, explica.

En el libro que vas a poder adquirir con la revista SEMANA, además de los consejos y las enseñanzas de Cristina Soria, nos vamos a encontrar ejercicios fáciles para que puedas llegar de forma más sencilla al propósito que nos indica la coach.

¿Cuál es el propósito de este libro?

Mejorar la relación con uno mismo, con la familia, amigos, pareja o el entorno laboral. “Y también trucos para entrenar nuestra capacidad de decir no sin sentirnos culpables ni nos hagan chantaje emocional”, nos asegura.

Cristina Soria ha vuelto a SEMANA y ha escrito este libro, que ya podéis encontrar junto a nuestra revista en todos los quioscos y que nos va a ayudar a gestionar nuestras vidas con éxito. La coach de la tele lleva meses involucrada en este proyecto, que nos ofrece herramientas para poder sentirnos mejor con nosotros mismos, nuestro entorno y nuestro trabajo, de una forma práctica y directa.

Nuestra protagonista nos presenta este proyecto mientras nos desvela aspectos desconocidos de su trayectoria, como cuando coincidía con un Aless Lequio todavía niño y le quitaba el micrófono, o su reacción hacia las críticas que recibe en las redes sociales.

¿Cómo has vivido el proceso de creación de este libro-cuaderno práctico?

¡Con mucha ilusión! Yo colaboré con SEMANA hace tiempo escribiendo en cada número un artículo. Es una cabecera con la que tengo una excelente relación y qué mejor forma de llegar a vuestros lectores, que en parte me siguen y saben de mi trayectoria, que con estos libros. Son ejercicios prácticos de nuestra vida, que nos van a servir para mejorar nosotros mismos y nuestro entorno.

Muchas personas confunden la profesión de coach con la de psicólogo.

No tienen nada que ver. Un psicólogo está durante años estudiando una carrera y profundizan mucho más en el ser humano que nosotros. Los coach hemos llegado hace relativamente poco tiempo. Hay que tener muy claro que hay una línea muy delgada entre lo que es el coaching y lo que es la psicología.

Muchas veces tengo que derivar a mis clientes al psicólogo porque yo no los puedo ayudar. Mucha gente me critica diciéndome que por qué sin ser psiquiatra ni psicóloga hablo de emociones y yo les contesto diciéndoles que me he formado muchísimo y continúo formándome, porque esto es una carrera que nunca acaba.