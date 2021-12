La vida requiere de mantener el entusiasmo en cada momento.

Sí, ya sabes que la vida es un camino de pérdidas y ganancias y que no siempre sucede lo que tu mente clasifica como “ideal”, “adecuado” o incluso “justo”. Cuando pasa el tiempo y puedes ver la situación vivida con perspectiva es cuando cobra un profundo sentido y te das cuenta de que encaja a la perfección con la historia de tu existencia. Por eso has de adelantarte y agradecer cada momento ya que es perfecto tal y como se está mostrando, no quieras cambiar ni un milímetro la experiencia que estás llamada a vivir.

Tanto para los momentos de pérdidas como los de ganancias has de estar preparada y mantener tu forma física, mental y emocional. En cada pérdida algo de ti muere y en cada ganancia, algo en ti crece. La vida trata de duelos y celebraciones continuas, de desapegos y bienvenidas. Así es la vida y es un regalo.

«Hagas lo que hagas, hazlo intensamente». Robert Henri.

Se acerca el 2022 y es el momento de tomar consciencia del cambio que acontece.

Ya estás preparada para decirle adiós al 2021, despegarte de lo vivido y agradecer lo aprendido y para darle la bienvenida a toda la abundancia del 2022.

Tu destino se forma con tus momentos de decisión. Tony Robbins.

Te acompaño a despedir el 2021 y a empezar a manifestar la abundancia del 2022 en el taller “Tu mejor 2022”. Lo haremos todas juntas en formato presencial en Madrid o en formato online, lo que más te apetezca.

Utilizaremos técnicas de coaching, PNL, mindfulness e hipnosis ericksoniana. Es un momento importante y requiere de gran consciencia.

Permíteme que te acompañe en este encuentro en el que también estará Anne Igartiburu que te ayudará a canalizar tus propósitos de vida e identificar tus grandes valores para atraer y crear un gran 2022. Una experiencia acompañada de ejercicios prácticos súper poderosos para integrar una nueva forma de disfrutar de la vida.

Estaremos acompañadas también por la voz de Rocío Caamaño y la música de David Villar que hará un ejercicio práctico para equilibrar las emociones a través del sonido.

Aprovecha esta OPORTUNIDAD e INSCRÍBETE A «Tu mejor 2022» en la web www.tumejor2022.com . Ahí podrás ver toda la información del evento.

Para más información escríbenos a info@quieropaz.com

Nos vemos en «Tu mejor 2022»!!!

Paz Calap

Más allá de la felicidad está la paz.