El verano llega a su fin, y es ahora cuando nos damos cuenta de los estragos que ha dejado en nuestro cuerpo y nuestra rutina. Te damos las claves para resetearte y llenarte de energía.

1- Detox

A llegado septiembre y es el momento de ponerte firme contra esos kilitos que has ganado este verano. Con esta dieta que te proponemos, no te costará esfuerzo y estarás llena de energía durante todo el día. ¡Con 7 días basta para resetear tu cuerpo! Después, puedes repetirla una vez cada tres meses, ya que es un buen método détox. Eso sí, para que realmente resulte eficaz la dieta no debes saltarte ninguna de 5 comidas que se indican ni pasar más de tres horas sin comer.

De esta forma se consigue aumentar el gasto calórico, a la vez que se evita llegar devorando a la siguiente comida. Otro punto fundamental es beber dos litros de agua al día, preferentemente separados de la comida. También pueden ser infusiones, las mejores son las de té verde, té rojo y cola de caballo, porque ayudan a acelerar el metabolismo y a acabar con la retención de líquidos.

2- El deporte poco a poco

EGURAMENTE, con las vacaciones, has perdido el hábito de hacer ejercicio de forma regular. Pero no debes olvidar que tu cuerpo lleva varias semanas relajado y los músculos han perdido fuerza y constancia. Para ir recuperando poco a poco la rutina lo mejor es fijarse objetivos realistas y tomárselo con calma, ya que de lo contrario, puedes sufrir lesiones.

Las dos primeras semanas opta por ejercicio moderado, como caminar a paso ligero, esto te ayudará a eliminar los kilitos de más que has cogido en verano y a adquirir una nueva rutina.

Mejor por la mañana

Cuando haces ejercicio tu metabolismo se acelera y aumenta la velocidad a la que gasta energía. Ese efecto dura varias horas, por tanto, caminar por la mañana hace que quemes calorías más rápido durante el día, lo que hará que pierdas peso más fácilmente. Y recuerda: para adelgazar debes quemar alrededor de 500 calorías al día por encima de las que consumes. Dar un paseo tranquilo durante 30 minutos quema alrededor de 80 calorías, pero si aumentas tu velocidad podrás quemar hasta 200.

Recuperar el tono

Caminar aumenta la masa y el tono muscular y cuanto más masa múscular se tenga, más rápido funciona el metabolismo y más calorías se queman, incluso en reposo. A partir de los 15 días también puedes optar por la elíptica o la bicicleta estática. Empieza con baja intensidad y ve incrementando poco a poco.

3- Rutina de sueño

Con las vacaciones, los horarios se ven alterados, por lo que sufrir insomnio, cansancio o fatiga es muy normal. Sin embargo, recuperar cuanto antes la rutina del sueño es fundamental para afrontar con fuerza el día a día. ¡Apunta!

Acuéstate siempre a la misma hora

Es muy importante que, en la medida de lo posible, te acuestes y levantes siempre a la misma hora. La explicación está en la melatonina, ya que está demostrado que esta hormona, que es la que nos ayuda a dormir, se libera al menos 3 horas más tarde en las personas que tienen ciclos de sueño irregulares.

Aléjate del móvil

La luz azul que emiten los móviles o las tablets y la continua transmisión de datos 4G alteran la segregación de la melatonina. Además, también los aparatos con transformadores enchufados a la corriente generan un campo electromagnético que altera esta hormona del sueño. ¿La solución? Apágalos o sácalos de la habitación todas las noches.

Refresca tus pies antes de dormir

Si el calor todavía te impide conciliar el sueño, lograrás bajar rápidamente la temperatura de tu cuerpo colocando compresas frías en las muñecas, cuello, codos, entrepierna, talones y detrás de las rodillas, que son las zonas que concentran el calor. También los pies son muy sensibles a las temperaturas porque tienen muchos puntos de pulso. Prueba a colocarlos en agua fría antes de dormir. Si puedes, mantén un recipiente con agua al lado de la cama y cuando sientas demasiado calor coloca tus pies dentro unos minutos.

No des vueltAS EN LA CAMA

Si llevas 20 minutos sin conseguir dormirte, levántate, ya que no estás relajada. Prueba esto: colócate en el borde de la cama con la espalda recta y concéntrate en la respiración. Pon las manos como si fueras a rezar y presiona las yemas al inspirar. Afloja al espirar.

4- Control de estrés

Los madrugones, la rutina de los niños, la casa… a veces el nuevo curso puede convertirse en un momento duro y estresante. Mantener una buena actitud es fundamental para no perder los nervios, pero además, apunta estos consejos.

Planifica

Al principio, sobre todo, es fundamental hacerlo. La rutina se establece por repetición y para evitar tener que agobiarse pensando en todo lo que tienes que hacer en las próximas semanas, lo mejor es dejarlo por escrito. Apunta en una libreta o en tu móvil todas las

tareas pendientes.

Proponte nuevos retos

La vuelta al cole es como el año nuevo, llega cargado de buenos propósitos: apuntarse al gimnasio, hacer dieta, aprender inglés…Pero recuerda que no puedes abarcar todos los retos de golpe, ya que de lo contrario te agobiarás y acabarás por dejarlos. Ve poco a poco.

Busca tiempo para ti

En ocasiones estamos tan estresadas con el trabajo y la casa que se nos olvida la importancia de tener un tiempo para nosotras mismas, sin embargo, es fundamental. Haz cosas que te gusten, que te relajen, que te diviertan… Y no solo los fines de semana, intenta que en tu día a día no todo sean obligaciones. No hace falta hacer grandes planes, puedes ir al cine, leer un libro, mirar tiendas, escuchar música… Lo que te apetezca,

pero saca un ratito al día para desconectar y relajarte.

Piensa en positivo

Cada persona se queja de media 25 veces al día. Pero, tú misma sabes que no sirve de nada salvo para generar malas vibraciones a tu alrededor. Plantéate esta pregunta: ¿de verdad es tan grave? El 90% de las veces te responderás que no, así que respira e intenta ser optimista.

Técnica infalible

Cuando estés a punto de perder los nervios, siéntate con la espalda recta y coloca una mano sobre tu pecho y la otra en el estómago. Respira despacio por la nariz, retén el aire unos segundos y exhala lentamente. Repite las veces que sean necesarias durante 2 o 3 minutos.