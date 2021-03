Entre el 31% y el 40% de las mujeres españolas sufren pérdida de deseo sexual, por ese motivo te damos claves para introducir novedades en tus relaciones de la mano de las sexólogas de Platanomelón.

Pregunta que nos llegó a la redacción: Hace tiempo que me planteo el uso de juguetes sexuales, pero tengo una mezcla de sentimiento de culpa porque tengo pareja y no sé cómo planteárselo, por si se lo toma mal. No sé ni cómo encarar el tema ni cómo escoger entre toda la inmensa variedad de opciones.

Respuesta: Afortunadamente, vivimos un momento de auténtica revolución sexual femenina y esto, amiga, también está involucrando a nuestras parejas, estables o no, que forman parte de la vida sexual de las mujeres.

Tenemos asumido que los hombres practican sexo en solitario con asiduidad. ¿Por qué no vamos a hacerlo nosotras? o ¿Por qué no podemos introducir innovaciones en nuestros encuentros sexuales? La sexualidad no es un manual cerrado.

Ni la femenina ni la masculina. Podemos disfrutar de ella de maneras infinitas. Sexo con pareja, a solas, sexo con juguetes, mezclando variantes… No hay reglas para disfrutar de tu sexualidad y parece que, al fin, lo estamos aceptando y nos atrevemos a experimentar sin complejos.

A veces, proponer nuevas prácticas o que se introduzca un juguete, puede generarnos incertidumbre porque tememos cómo se lo pueda tomar nuestra pareja. Desgraciadamente venimos de una cultura falocentrista donde malinterpretamos el placer y el disfrute mutuos.

¡Y todos salimos afectados! Para cambiar esta situación te aconsejamos entablar conversaciones sinceras sobre qué y cómo te gustaría experimentar en tu sexualidad (ya sea a solas o en compañía), dejando claro que nada de esto es una amenaza para vuestra relación, más bien es enriquecedor y totalmente compatible.

Nadie dijo que salir de la zona de confort fuera fácil, pero ambos saldréis ganando.

En la Eroteca de Platanomelón os proponemos retos, juegos y consejos de nuestras sexólogas, para que este proceso de descubrimiento sea más fácil y, sobre todo, ¡placentero!”

Otra pregunta: ¿Influye en una relación ir probando otras cosas? Juegos, intercambios… No sé si será bueno ni siquiera planteárselo a mi pareja. ¿Qué hago?

Respuesta: Influye siempre positivamente, si a los dos os gusta. Aún tenemos muchas barreras morales que superar en nuestro día a día. Si tu pareja no está convencida, podéis hablarlo, negociar y explicar vuestras razones. Es una forma de construir una mejor relación y el sexo es un pilar básico.

La satisfacción de ambas partes es absolutamente fundamental para una vida sana. Eso no significa “arrasar con todo”, sino más bien anteponer el respeto y los límites de la otra persona y nuestros, ante cualquier decisión. Juguetes, vídeos, relatos… todo lo que sea añadir un poco de picante está bien y no deja de ser un incentivo, pero siempre y cuando las partes implicadas lleguen a un acuerdo.

Sería bueno que tu pareja lo viera así y no como un problema en la relación. También es cierto que cada persona tiene diferentes niveles de inquietud y curiosidad en el campo sexual, por motivos de educación, de moral… Y de nuevo, la generosidad entre las partes que forman la pareja, es clave.

Si a uno le apetece experimentar y jugar y a otro, no, y la pareja es lo bastante sólida, debería ser posible encontrar una solución intermedia y placentera para ambos. Conversar y sincerarse el uno con el otro es vital.

Otra pregunta: ¿Qué pasa si ya no me siento satisfecha como antes en mis relaciones de pareja? Hemos entrado en la rutina y casi nunca sacamos tiempo…

En general, no pasa absolutamente nada, excepto que haya voluntad de darle una vuelta a la situación. La rutina sexual es algo que se construye y establece de forma natural en la mayoría de las parejas. De hecho, por mucho que no nos guste, ¡no tiene que asustarnos utilizar la palabra “rutina” en la esfera sexual!

Tanto en nuestra vida personal, como compartida, establecemos patrones de comportamiento que nos guían en nuestro día a día. Por decirlo de otra manera, accionamos un “piloto automático” que nos ayuda a ser más eficientes, sin cuestionarnos continuamente cómo y por qué hacemos las cosas.

Esas acciones que marcan el ritmo en nuestro día a día también se implantan en nuestra esfera erótica y es que, vivir en una zona de confort, tanto sexual como no, nos hace sentir más seguros, excluyendo la posibilidad de equivocarnos.

Lo que sí nos tiene que poner alerta es cuando esa rutina nos empieza a resultar aburrida y poco apasionante, alejándonos poco a poco del verdadero foco del sexo: la diversión y la complicidad mutuas.

Desde Platanomelón consideramos esencial educar no sólo a pasarlo en grande en la cama y fuera de ella, sino que a mantener esta costumbre y, creando nuevas rutinas sexuales nuevas, excitantes y, sobre todo, cómodas para ambas personas. La clave es recortar momentos de ocio, más allá de las obligaciones cotidianas: una cena, un mensaje sugerente, un juego… Algo que se suele hacer sobre todo al principio de la relación.

Comunica con tu pareja y confiad en vosotros, ¡salir de la zona de confort sexual es más gratificante de lo que pensamos!

Y por si necesitáis un poquito de ayuda para crear estas nuevas rutinas… ¡TE TRAEMOS EL KIT PERFECTO PARA CONSEGUIRLO!

Exactamente, 10 pasiones en pareja es el último kit lanzado desde Platanomelón diseñado por nuestras sexólogas para ayudaros a descubrir las 10 dinámicas diseñadas que os ayudarán a sentir la pasión en todas sus modalidades.

Dejaos llevar y sentid todo el placer incluido en este kit ¡con quién vosotras elijáis! El PVP es de 59,90€ pero sus productos están valorados en 110€. Estos son algunos de los artículos que te encontrarás en el interior Bala vibradora Neo, para acariciar las zonas externas más erógenas; un bálsamo para sexo oral; las velas para masaje Chispa; el Body Pen de Chocolate… y así hasta 10 productos que serán tu aliado para disfrutar con tu pareja.

Este kit de juegos estará disponible en, click aquí

¡¿A qué esperas?! Date un capricho y disfruta con este kit de 10 pasiones que nos dará satisfacción, felicidad y mucha complicidad con tu pareja, ahora y para siempre.