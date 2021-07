¿Eres de los que se va a dormir agobiado pensando en todo lo que tiene que hacer mañana, en lugar de disfrutar el relax de la noche y tu descanso?

¿Eres de los que se levanta con prisa en lugar de disfrutar de lo que te ofrece esa ducha matinal?

¿Eres de los que no tiene tiempo y vive en piloto automático y desayuna sin sentarte a la mesa, porque llegas tarde al trabajo?

¿No te has puesto a pensar que quizá no exista ese luego o mañana que tantas cosas le cargas?

Te propongo un plan que te va a ayudar: DEJA DE PENSAR

Deja atrás ese pensamiento que llamas “después”, que no existe y no llegarás a vivir.

¿Has pensado cómo sería tu día, si te das permiso para despertar y disfrutar de una tibia ducha, de tu desayuno sentado a la mesa, saboreando cada sorbo de café y cada trozo de pastel, agradeciendo poder estar en ese momento presente, aquí y ahora, sin prisa?

Cuán monótona y aburrida sientes tu vida por darte cuenta que solo se resume al hacer lo que te han dicho que se debe hacer, lo que está bien o lo que está mal.

Tu tienes tus propias gafas y a través de ellas ves TU MUNDO, que es solo tuyo y nadie puede mirar a través de ellas. El querer mirar a través de las gafas de los demás solo te convierte en un espectador de sucesos ajenos. Conviértete en el observador, con mente de principiante de TU PROPIA VIDA, de manera de que puedas darte cuenta de lo que quieres mantener y lo que quieres cambiar o modificar y así puedes dibujarla tal y como la deseas que sea.

Si no te has dado permiso para tomar el tiempo necesario para despojarte de todo lo que traes contigo en tu programación mental, si no has vaciado tu cabeza de pensamientos negativos, si no te has permitido desaprender para reconstruirte…Entonces no te has dado permiso para pensar en ti y ver porque sigues repitiendo las mismas acciones que detestas una y otra vez.

¡Es el momento de realizar los cambios necesarios! ¡PONTE EN ACCIÓN!

Detente un momento, respira, sonríe y ahora vive el momento y siente en ti, todos esos sueños que están dormidos dentro de ti. ¿Qué te detiene a realizarlos? Esa mente controladora que te hace creer que tu vida es como es y que no la puedes cambiar.

Todos vemos la vida de diferente forma, pero de ti depende como la experimentes, si piensas bonito vivirás bonito. Tu eres el dueño de la vida que deseas para ti.

Siente la vida que deseas para ti, desde tu corazón y verás que se abrirá un camino de esperanza y amor que te llevará a la vida que tanto deseas.

¡ATREVETE A SOÑAR!

Paz Calap

Más allá de la felicidad está la paz.

#quieropaz.com #vivirenlibertad #vivirenplenitud #despiertatumente # coach #despiertaelpoderdetuniñainterior #quieropazenmisrelaciones #citas #quote #despiertaelpoderdetumente #MeditaconPaz #pazmania #pazcalap #meditacion #desarrollopersonal #coaching #motivacion #inspiracion #mindfulness #pnl #crecimientopersonal #pensamientopositivo #frasedeldiadehoy