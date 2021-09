¿Eres de los que se castiga cuando haces algo mal? ¿Te frustras cuando algo no te sale como pensabas? ¿Dejas de hacer lo que querías por miedo a equivocarte?

No podemos pretender que lo que hacemos salga a la perfección desde el primer día, en el primer intento. Nuestras creencias nos hacen pensar y a actuar de una manera perfecta, sin equivocaciones, como si cometer un error fuera un signo de debilidad. Tenemos grabado en nuestra mente que debemos hacer todo perfecto, muchas veces guiados por creencias familiares:

«Tu abuelo construyó esta empresa, así que tú seguirás su legado”.

«Nunca vas a llegar a ser alguien si no haces las cosas bien”.

¿Quién puede decir que algo está bien o no está bien?

La perfección no existe, nada ni nadie es perfecto. Aún esas personas a las cuales admiramos, no son perfectas. Solo miramos una parte de ellas, la parte positiva y que nos inspira, que nos hace que sintamos admiración por ellas. Tampoco vemos el camino que los llevó a lo que son hoy y que tanto admiramos. Sus vidas también son un camino de ensayo y error, lo que sucede es que solo vemos el resultado de sus aprendizajes.

Todos los sucesos en nuestra vida tienen un componente de error que es lo que nos hace únicos, porque si algo fuera perfecto sería claramente imitable, repetible y nos convertiría en imitadores de otras vidas.

Toma los “errores” como una oportunidad de autoconocimiento y así sabrás en qué ámbito necesitas más entrenamiento. Reconoce las emociones que surgen en ti en cada momento que te juzgas y castigas.

¿Eres tolerante? ¿Cuál es el riesgo cuando no eres tolerante a tu propia imperfección?

El riesgo está en no hacer nada por miedo a no hacerlo bien y ser juzgados por los demás y por nosotros mismos. Está en enfocarte siempre en lo negativo del error, como cuando te dices: ¡ES QUE TODO ME SALE MAL!

Cuando te enfocas en lo negativo no ves la oportunidad que te da el error: conocer nuevas técnicas y formas de llegar al objetivo, es un entrenamiento para el logro de un objetivo que te llevará a alcanzar otros objetivos distintos. Cada manera de hacer las cosas, cada una de las técnicas que vas aprendiendo son oportunidades.

¿Qué haces cuando no eres tolerante?

Si solo eres capaz de hacer lo que te sale bien, lo que ya has hecho un montón de veces y nunca te arriesgas a realizar algo distinto, algo nuevo, algo desconocido probablemente tengas dificultad para alcanzar las oportunidades que se te presenten y no entiendas que equivocarte es la única forma de aprender.

Si no estás dispuesto a cometer errores no llegarás a aprender.

Tómate un instante para pensar, practica la mente de principiante y no te juzgues a la primera dificultad que se te presente.

Toma como ejemplo a un bebé: Ellos dejan su sillita para comenzar a gatear para descubrir su nuevo mundo, sin información anterior. Cuando pasan de gatear a dar sus primeros pasos, no piensan en cómo hacerlo bien, solo lo hacen y eso, muchas veces les ocasiona golpes, y caídas en el intento de levantarse y no lo sienten como fracaso porque no conocen que es.

Para ellos es solo otra experiencia. No piensan en sí lo hacen bien o regular… solo continúan practicando. En su mente el único pensamiento que existe es el de ponerse en pie y caminar, para poder jugar con la pelota, con sus padres o con su perro. Él no se juzga, solamente hace todo lo que sabe…una y otra vez. Y cada nuevo paso , más allá de todas las caídas, significa aprendizaje y crecimiento.

Si no estás dispuesto a caerte y levantarte las veces que sea necesario, no caminarás.

Olvídate de lo que te has dicho alguna vez: “Me siento mal porque no lo he hecho bien a la primera”. Qué importan las veces que has tenido que seguir practicando. Cada paso ha sido un aprendizaje necesario.

¿Sabes por qué fallas? Porque lo has intentado.

Mira con objetividad cada cosa que has hecho, en cuales has fallado, cuáles salieron regular y descubrirás la emoción de la motivación y ésta será, una fuente inagotable de energía para fijar nuevos retos.

¡SIEMPRE HAY UNA NUEVA OPORTUNIDAD Y SOLO SE EQUIVOCA EL QUE LO INTENTA… Y EL QUE LO INTENTA ES VALIENTE!



Paz Calap

Más allá de la felicidad está la paz.

#quieropaz.com #vivirenlibertad #vivirenplenitud #despiertatumente # coach #despiertaelpoderdetuniñainterior #quieropazenmisrelaciones #citas #quote #despiertaelpoderdetumente #MeditaconPaz #pazmania #pazcalap #meditacion #desarrollopersonal #coaching #motivacion #inspiracion #mindfulness #pnl #crecimientopersonal #pensamientopositivo #frasedeldiadehoy