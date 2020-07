Consciente de la importancia de esta nueva etapa para las mujeres de más de 50, Indasec Discreet®, la marca que cuida y mima a estas Expertas en Vivir, ha realizado un taller para ofrecerles una información de calidad con el fin de que se sigan sintiendo seguras y sigan

exprimiendo su vida con la misma vitalidad y energía con la que lo hacían antes.

Para ello, contamos con tres profesionales en diferentes ámbitos de la salud:

Patricia Castaño, psicóloga clínica, Itziar Digón, psicóloga experta en nutrición, y Carmen Torres Vila, farmacéutica con formación en coaching. Juntas reflexionan y asientan las bases para la ‘nueva normalidad’. A pesar de que el Covid ha trastocado todo a nuestro

alrededor, existe una lectura positiva. “En este nuevo aprendizaje, hemos descubierto

muchas cosas de nosotras mismas y hemos consolidado los valores que conforman nuestra vida, dando, así, prioridad a lo que realmente importa.

Sin duda, ¡salimos más seguras!”, apunta Patricia. “Estos meses han puesto a prueba

nuestra capacidad de adaptación y, al mismo tiempo, nos han permitido recuperar cosas como el placer de cocinar, el comer en familia con todo lo que conlleva- y una nueva forma de conexión social”.



Las tres coinciden en que hay que vivir la era post covid progresivamente, invirtiendo

tiempo en lo que nos gusta y ayuda a evolucionar. La relación con la báscula, uno de los problemas que más preocupa a la mujer en la menopausia por la bajada de los estrógenos que se produce, también se ha acentuado durante el confinamiento.

“El peso ideal, que no idealizado, es aquel en el que te encuentras bien físicamente,

RETOS Y ACTITUDES POST COVID La “nueva normalidad” para las mayores de 50 pero también psicológicamente.

Es importante ajustar las cantidades, elegir alimentos naturales, no olvidar la fibra y buscar siempre un equilibrio entre el reino animal y el vegetal”, aconseja Itziar.

«En lo que respecta al cuerpo, yo – a mis 56 años- siempre pienso que es nuestra morada,

nuestra vivienda, el lugar en el que habitamos, y que no hay nada mejor que sentirse

bien en él. No hay motivo para que ese no sea el proyecto personal de cada mujer: voy a estar bien en mi cuerpo, lo voy a cuidar. El cuerpo siempre responde y es maravilloso

todo lo que se puede conseguir» , comenta Carmen.

ITZIAR DIGÓN (PSICÓLOGA NUTRICIONISTA):

“DEBEMOS INCORPORAR EL CONCEPTO DE

‘ACEPTACIÓN AMABLE’ E IR PASO A PASO: ¿QUÉ PUEDO HACER HOY PARA COMER, SENTIRME Y CUIDARME MEJOR?”

PATRICIA CASTAÑO (PSICÓLOGA CLÍNICA): “HAY QUE VER ESTA ETAPA DE NUESTRA VIDA COMO UNA OPORTUNIDAD PARA DESCUBRIR, ADAPTAR Y GENERAR COSAS NUEVAS”

CARMEN TORRES VILA (FARMACÉUTICA): “YO ME PLANTEO MIS 60 Y MIS 70 COMO EL FUTURO Y TENER UN PLAN Y UNA ESTRATEGIA PARA ENFRENTARTE AL FUTURO, ES MARAVILLOSO. ES COMO TENER UN PLAN PARA CAMBIAR EL MUNDO”