8 cosas que no sabías sobre la gestación subrogada: Ana Obregón se ha sometido a un caro y duro proceso para tener a su bebé en Estados Unidos, puesto que en España está tajantemente prohibido. Hablamos con el Dr. Joaquín Llácer.

Tras el enorme debate suscitado, hablamos con un ginecólogo experto que nos resuelve todas las dudas sobre esta posibilidad. Hemos realizado 8 preguntas a un experto ginecólogo y aquí van las respuestas: Dr. Joaquín Llácer, director médico de las clínicas Ginefiv.

¿En qué consiste exactamente?

La maternidad subrogada consiste en que una mujer desarrolla el embarazo sin que el niño que nace vaya a quedarse con ella, sino que ese niño pertenece a otra pareja. Es una técnica que se emplea generalmente cuando una mujer carece de útero porque ha sido operada o tienen alguna enfermedad. Lo que se hace es extraer los óvulos de la mujer e inseminarlos con el semen de su marido o pareja para después trasferir los embriones a otra mujer que le dona su capacidad de gestar. De esta manera, la paternidad del niño se otorga a la pareja y no a la madre subrogada.

¿Todo el mundo se puede acoger a ella o hay condicionantes?

En España está absolutamente prohibida. En la ley consta que la afiliación se produce por el parto y quien tiene el niño es quien goza de todos los derechos y obligaciones. No existe así la posibilidad de llevarlo a cabo y las clínicas que las puedan practicar están perseguidas. Lo que ocurre es que algunas parejas heterosexuales, mujeres solas o parejas del mismo sexo van a otros países en los que sí está permitido realizar esta técnica.

¿Qué requisitos deben cumplir los donantes?

En principio la maternidad subrogada puede realizarse con óvulos de la pareja que va a quedarse el niño o con gametos donados. Por ejemplo, si es una mujer soltera que ya ha tenido la menopausia se haría una doble donación, esperma y óvulos donados, y el embrión se colocaría en el útero de una tercera persona.

¿Puede elegir el futuro padre o madre la procedencia de uno o los dos donantes?

En España no existe la posibilidad de donación entre conocidos. En otros países se puede conocer la identidad del donante o incluso seleccionar dentro de un grupo de donantes cuál es el que más se ajusta. Así como también se permite que la pareja busque a una persona conocida que quiera donar los gametos. Pero todas estas prácticas están prohibidas en España, tanto en la subrogación (de por si ya prohibida, recordamos) como fuera de ella.

¿De qué precio medio podemos estar hablando en USA?

Estaríamos hablando de entre 100.000 y 150.000 dólares.

¿Necesitan los futuros padres exámenes psicológicos para ser aceptados en el proceso?

Esto depende de cada clínica en Estados Unidos. Lo hacen de la forma que consideran más conveniente, pero no suele ser necesario. Cada centro tiene sus propios estándares de calidad.

¿Hay límite de edad?

En principio no. El límite de edad que imponemos en la reproducción asistida busca básicamente fomentar la seguridad el embarazo. En este caso, al ser una madre subrogada, la edad de la mujer que luego se queda el niño no es importante. En una segunda vertiente se encuentra el dilema ético de que una madre sola o con una edad avanzada tiene más probabilidades de dejar el niño huérfano de forma prematura. Una serie de dilemas éticos no resueltos en tono a ello

¿Cuánto tiempo deben pasar el bebé en el país de nacimiento?

Depende de la legislación de cada país, pero no suele ser un tiempo demasiado largo, sobre todo en Estados Unidos, en donde los contratos son muy concretos y se delimita perfectamente lo que va a suceder. Porque recordemos que la subrogación, técnicamente, no es nada compleja ni es necesario acudir a un centro avanzado. Su problema es el contrato que media entre las partes y del que pueden surgir conflictos entre la madre subrogada y la pareja.