El desayuno ha dejado de ser la comida más importante del día, según la mayoría de expertos en nutrición. Es cierto que brinda la energía que necesitamos para afrontar el día que nos queda por delante, pero no tomarlo o hacer ayuno no quiere decir que vayamos a encontrarnos peor. "En todo caso", dice Marcos Vázquez, creador y experto de Fitness Revolucionario, "el desayuno debería ser una comida más".

Dicho esto, si te encanta desayunar y además hacerlo fuera de casa, tienes un sinfín de opciones para salir de la monotonía y empezar el día como una reina. Nos hemos dado un paseo por Madrid, donde existen incontables opciones de desayuno y nos hemos quedado con estos cinco locales con mejores desayunos de la capital. Estos restaurantes tienen como enfoque principal ofrecer un menú saludable, con unas cartas repletas de zumos, smoothies y tostadas de pan integral artesanal.

La presentación del café y los platos que lo conformen se ha convertido en una parte esencial para disfrutar del desayuno. Es por eso que estos aspectos se han convertido en partes claves en cuanto a la elección de un local para disfrutar de un buen desayuno. La oferta y calidad del menú, el ambiente, el servicio... todo influye a la hora de elegir dónde desayunar. Estos locales destacan entre todos los de Madrid por ofrecer desayunos deliciosos a la vez que te hacen sentir cómoda.

1. HanSo Café

En HanSo Café, la especialidad es el café, con 14 opciones diferentes para elegir, como el Café Especial Cherry Blossom, el Flat White y el Oatmilk Caramel Macchiato. También ofrecen alternativas sin café, como el Matcha latte y los smoothies con leche de avena. Además, su menú incluye delicias dulces como la tarta de matcha y tostadas de aguacate y caprese. HanSo Café se destaca por ofrecer una experiencia de desayuno única en Madrid, con platos innovadores como la tostada de aguacate con Dukkah y el sándwich de kimchi y bacon. Además de estas opciones, también encontrarás los clásicos del desayuno tradicional y otras opciones para comer.

2. Frutas Prohibidas

Frutas Prohibidas es el lugar perfecto para disfrutar de un delicioso desayuno vegano. Su menú ofrece opciones como el café Golden Latte, tostadas de pan integral con hummus, aguacate y sésamo, así como los famosos Huevos Benedict o Revueltos veganos. Este lugar destaca por su estética luminosa y trabajan con productos locales y orgánicos. Además, sus desayunos y brunches no solo son sabrosos, sino también visualmente espectaculares. Podrás disfrutar de café de especialidad, zumos, smoothies, kombucha y limonadas.

3.Mür Café

En Mür Café, disfruta de un amplio menú de desayunos y brunches deliciosos. El brunch incluye opciones dulces desde 16 euros y saladas desde 18 euros. Prueba la tosta de hummus y aguacate, la de salmón con queso crema y aderezo de mostaza y miel, o el croissant relleno de jamón cocido y queso cheddar. No te pierdas los clásicos Huevos Benedict o el Full English Breakfast, con opciones veganas. El café de estilo inglés ofrece un ambiente acogedor, sillones cómodos y es dog-friendly. Descubre una variedad de opciones gastronómicas en Mür Café, un lugar ideal para disfrutar con amigos y probar productos británicos.

4. Bite Me Café

Bite Me es el lugar perfecto para disfrutar de deliciosos donuts veganos llamados Halos. Estos donuts son irresistibles y están disponibles en una amplia variedad de sabores, desde los clásicos de vainilla, chocolate y azúcar con canela, hasta opciones especiales con glaseados y toppings caseros, así como donuts rellenos con crema, nata o mermelada casera. También ofrecen desayunos más convencionales, como el de aguacate y tomate o el bagel de finas hierbas. Los donuts de Bite Me destacan por su sabor excepcional y su generoso tamaño , además de la originalidad de las recetas. Los sabores se renuevan periódicamente, por lo que se recomienda convertirse en cliente fiel para no perderse ninguna delicia.

5. El Perro de Pavlov

En La Latina, se encuentra un acogedor local que te hará sentir como en casa. Aquí podrás disfrutar de una amplia selección de lattes, tés y café espresso de especialidad, así como deliciosas opciones de repostería de masa madre, y platos veganos y vegetarianos únicos. Este lugar se destaca por brindar un ambiente tranquilo y cálido, ideal para reunirse con amigos. Además, podrás disfrutar de exposiciones temporales de artistas locales. No importa el día de la semana, este oasis de tranquilidad te espera de martes a domingo. Descubre esta joya en La Latina y disfruta de una experiencia hogareña y cultural en un mismo lugar.