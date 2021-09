¿Qué te ha aportado a ti?

Por un lado, me da mucha paz mental saber por adelantado qué vamos a comer cada día, qué tengo que preparar exactamente en cada comida y me hace aprovechar mucho más el tiempo. Por otro lado, ahora que mis hijos son más mayores, me ayuda a que ellos también participen en la elaboración del menú y que no me vuelvan loca con el típico: “Mamá, ¿qué hay de cena?”.