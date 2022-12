Tras la estupenda acogida de “Despierto” y “Hola” (los dos primeros avances de lo que será su segundo álbum en 2023), la compositora e intérprete gallega Rocío Caamaño nos propone para estas Navidades una canción fresca y bailable, sin perder su esencia reivindicativa, “Libertad” trae mensaje.

12 millones y medio de españoles sufren estrés o ansiedad , nueve de cada diez lo han sentido en el último año.

Según ha publicado Rocío en sus perfiles de Instagram y Facebook:

“Sentí infinitas veces esa sensación de asfixia y de agobio que no te permite avanzar… A vosotr@s no os ha pasado?? Llegó un momento que necesité parar para buscar el aire que me diera Libertad. Libertad para tomar decisiones desde la honestidad, Libertad para ser nosotr@s mismos sin sentirnos juzgados y Libertad para poder expresarnos desde el respeto sin ser atacados después.

Hemos llegado a un punto en el que creo que tenemos un exceso de presión: en nuestros trabajos, en el día a día, en las redes, en los medios, y sin embargo tenemos que medir las palabras más que nunca…

Pido ese aire que nos dé Libertad y que sople en muchas direcciones, que nos libere de la ansiedad que sufren tantas personas, que nos deje descansar, respirar, pensar, expresarnos….

Estoy segura de que much@s de vosotr@s os habéis sentido así en alguna ocasión. Así que “Libertad” va para vosotr@s.

Golpe de aire fresco para esta Navidad y empujoncito para el 2023 para salir de donde no queramos estar.

El aire que me de Libertad, voy a encontrarte!!!!”

Libertad, por Rocío Caamaño:

Al mando de la producción, de nuevo, Josh Tampico, que acaba de estrenar single con Pablo Alborán y Ana Mena como co-productor y co-autor. Con una carrera de más de 20 años en la industria musical, como ingeniero de sonido, compositor y productor, trabajando entre otros para SONY ATV, y para artistas como Najwa Nimri, Pablo Alborán, Sergio Dalma.

El estreno será el próximo 22 de diciembre, y hasta entonces Rocío irá mostrando fragmentos del videoclip en sus redes sociales, y algunos detalles del proceso de grabación y composición.

Ya se puede hacer el pre-guardado de la canción a través del siguiente enlace:

Foto portada: Ana C. Mejía

